El arte de vestir a capas o 'layering': cómo combatir el frío sin perder el estilo

La moda de vestir a capas, o layering, aunque se pinte como nueva en redes sociales, no lo es; lleva sucediendo mucho tiempo para combatir las estaciones más frías, o los lugares con temperaturas más bajas y seguir manteniendo el estilo.

Vestir a capas es todo un reto a la hora de mantener cierta estética y a la vez conservar el calor.

Mezclar texturas

Una de las mejores fórmulas en esta tendencia es jugar, no solo con el grosor de las capas, sino también con las texturas, telas y estampados. Combinar lana, encaje, satén, cuero o pana puede crear las mejores combinaciones de cara al look final. Para jugar con los grosores también hay que tener en cuenta estas texturas, y es aconsejable que cada capa sea más suelta que la anterior y que la capa más fina sea la primera que se lleve puesta.

También ten en cuenta que en lugares de interior con calefacción vas a retirar algunas capas, por lo que las más calurosas deben situarse más arriba y materiales como el algodón deben evitarse como primera capa.

Los tonos y accesorios

Es aconsejable que las gamas de tonos sean monocromáticas, o en su defecto, que los colores combinen con una gama de tonos más reducida en una base de 2 a 3 colores. Esto generará menos volumen y aportará un estilo mucho más sofisticado y sencillo a la vista, aunque llevemos varias prendas encima.

Los accesorios también juegan un papel fundamental. No es lo mismo ir cargando el outfit de capas sin forma ni decoración que emplear cinturones, joyería, bolsos a juego, pañuelos o gorros que jueguen con la estética.

Armario cápsula

Con el layering se busca estilo, pero a la vez practicidad. Construir un armario cápsula con prendas que combinen entre sí es mucho más práctico que comprar más cantidad de prendas que no combinen con muchas otras. Aparte de los tonos monocromáticos, para este tipo de armario se buscan diferentes telas, prendas básicas y algunas piezas o accesorios que sirvan para aportar gracia a varios looks.

Una chaqueta clásica que sea protagonista del look acompañada de una camisa y jersey básicos y unos vaqueros rectos o pantalones de traje puede resolvernos muchos looks con una sola prenda. Para vestir a capas es mejor que sea ligeramente oversize o más holgada. Para acompañar la chaqueta protagonista las camisas básicas son la prenda estrella del ya que son más finas y aporta un estilo formal —y a la vez desenfadado—, combinada con jerséis o chaquetas de cuero y telas más gruesas, es el conjunto estrella al que recurrir.

Un jersey o pantalón llamativo que ,a pesar de contradecirse con la idea de gama monocromática y cortes sencillos, apostar por una prenda rompedora, con estampado, un color llamativo o con combinaciones de tela —como los jerséis de punto y encaje que están de moda esta temporada de 2026— aportará esencia y distinción. La clave es que, aunque sea llamativo, combine con más de una prenda para poder crear más de un look o estilo y sacarle mayor partido.

Para los Zapatos se siguen otros códigos que permitan vestir con estilo y a la vez no dejar entrar el frío, a esto no podemos añadirle capas, pero si eres muy friolera evita llevar tacones con medias si llevas un conjunto de falda o vestido y escoge en su lugar unas botas que cubran el pie al completo; los tacones puedes reservarlos junto con las bailarinas para los días de vaqueros o pantalones; así regulas la sensación térmica de un lado u otro.

En definitiva, el layering busca en las siluetas, los colores y los tallajes una oportunidad de ir abrigado y a la moda combinando variantes de prendas básicas, como por ejemplo, abrigos crop y jerséis más holgados o gabardinas largas y camisas y jerséis conjuntos. Una forma de crear más opciones a la hora de vestir, empleando las prendas más clásicas del fondo de armario.