El diseñador Manu Sánchez: "En el mundo de la moda en España hay mucho descontrol"

Manu Sánchez lleva 30 años dedicándose a la pasión que le invadió desde niño, la moda. Afincado en Madrid desde sus comienzos, y con talleres en diferentes ciudades como Valladolid, entre otras, hacía unos años que no presentaba colección, y el resultado no ha podido ser más satisfactorio; así me lo confesó en el transcurso de la entrevista concedida a Libertad Digital. "Es la colección nueva de Alta Costura, hacía 2 años que no desfilaba en Madrid, la última fue en París por mis 25 años de profesión, y ya tenía ganas de volver a Madrid. La presentación la hice en la Casa de Córdoba, mi tierra. Ellos celebraban los 70 años de su creación, y yo la tercera década de mi llegada a la capital. Hablé con el presidente y decidimos que era el lugar idóneo para la presentación. Un patio andaluz con cabida para 200 personas estaba perfectamente decorado, y quedó precioso. Estoy muy contento", afirmó.

Ortega Cano y Manu Sánchez

Ortega Cano y Manu Sánchez

El diseñador, según contó, está muy descontento por cómo está el mundo de la moda en España. "Lo veo mal, está en declive porque no hay nadie que regule nada, ahora todo vale. Hay mucha gente sin experiencia con ganas de vivir del cuento, no de la profesión, que es una maravilla. Es necesario empezar desde abajo. En una ocasión, mi amigo el gran bailaor Antonio Canales dijo una frase muy descriptiva: 'Se cuece a fuego lento', y tiene toda la razón. En el mundo de la moda en España hay mucho descontrol. Hubo un tiempo en que estuvo muy bien, desgraciadamente ahora no es así, porque hay que tener seriedad, responsabilidad con la clientela, la profesionalidad es fundamental. Rematar una prenda es importantísimo", así lo definió.

Manu considera que muchos desaparecen al poco tiempo por falta de experiencia, seriedad y profesionalidad. "Es imprescindible tener ilusión, y si eso se pierde no se llega a ninguna parte. Hay que tener los pies en la tierra, y las ideas muy claras. Hay gente muy buena, pero también mucha morralla", aclaró.

El andaluz tiene como diseñadores de referencia a dos grandes como Valentino y Óscar de la Renta. "Me veo muy identificado con él, tanto por las formas como por la simetría. Tengo un gran recuerdo de Carmen Sevilla, para mí ha significado mucho en mi carrera. Yo siempre me había dedicado a novias, madrinas, en general a eventos, nunca me imaginé el mundo de la televisión. En la actualidad una de mis mejores clientas es Diana Navarro. Le hice todo el vestuario para su gira de los 20 años, que estrenó en el Teatro Real de Madrid. De hombre he diseñado poco, solo para Antonio Canales, al que me une una gran amistad, y también para David de María. En este momento de mi trayectoria profesional lo veo todo desde la tranquilidad, sigo manteniendo mi esencia de la Alta Costura".