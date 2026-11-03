El telar de cintura peruano reivindica la tradición en el futuro de la moda sostenible

La moda del futuro puede encontrar algunas de sus respuestas en técnicas textiles milenarias. Esta es una de las ideas que centrará el I Congreso Latino-Europeo de Moda y Regeneración, que se celebrará los días 5 y 6 de noviembre de 2026, de 9:00 a 18:00 horas, en el Campus Creativo de la Universidad Europea de Madrid (calle María de Molina, 29).

Impulsado por Universo MOLA, el encuentro nace con la voluntad de conectar Europa e Iberoamérica para promover una industria de la moda más ética, sostenible y regenerativa. Para ello, reunirá a representantes de distintos ámbitos de la cadena de valor textil, desde estudiantes, diseñadores y productores hasta investigadores, docentes, instituciones y marcas, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimientos, la colaboración y la innovación.

Entre las propuestas que mejor representan el espíritu del congreso destaca la reivindicación del telar de cintura peruano como una tecnología de diseño regenerativo. Una iniciativa que, desde Piura (Perú), conecta los saberes ancestrales de las maestras artesanas con la innovación textil, la economía circular y una nueva concepción del lujo responsable.

La directora creativa internacional, especialista en relaciones públicas y consultora María Luisa (Malú) Ortega será una de las participantes encargadas de dar visibilidad a esta técnica, poniendo el foco en su valor no solo como patrimonio cultural, sino también como ejemplo de ingeniería textil y alternativa a los modelos de producción convencionales.

Una tecnología ancestral con respuestas para la industria actual

En un momento en el que el sector de la moda busca reducir su impacto ambiental y social, el telar de cintura demuestra que la innovación no siempre depende de la maquinaria, la electricidad o la digitalización. Su funcionamiento se basa en el conocimiento técnico, la precisión y la experiencia humana transmitidos de generación en generación.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Ortega explica que esta técnica no requiere electricidad ni maquinaria de combustión. Además, el cálculo de la urdimbre permite planificar la estructura del tejido teniendo en cuenta la prenda que se quiere confeccionar, lo que contribuye a reducir o incluso evitar los desperdicios durante el corte.

La propuesta incorpora también tintes de origen botánico, como cúrcuma, cochinilla, eucalipto, nogal y aliso, junto con materiales y procesos orientados a la circularidad y al aprovechamiento responsable de los recursos.

"El futuro de la moda no consiste únicamente en crear prendas más sostenibles, sino en transformar nuestra relación con los materiales, con las personas que los trabajan y con los territorios de los que proceden", señala Ortega. En su opinión, el telar de cintura demuestra que el conocimiento ancestral puede dialogar con la innovación contemporánea y aportar soluciones a algunos de los principales desafíos de la industria.

La creativa defiende, además, una visión más amplia de la tecnología y la innovación: "No toda innovación nace en un laboratorio ni necesita una máquina para demostrar su valor. También existe en la precisión de una técnica ancestral, en la inteligencia de quien conoce una fibra y en la capacidad de crear sin desvincularse del territorio".

Este reconocimiento debe ir acompañado, advierte, de la protección de la autoría de los conocimientos tradicionales y de mecanismos que garanticen que el valor económico y cultural generado llegue a las comunidades que mantienen vivos estos oficios.

Moda regenerativa y desarrollo de las comunidades

El proyecto trasciende la recuperación de una técnica artesanal. Su propósito es intervenir en la cadena de valor de la moda para explorar modelos de desarrollo regenerativo que beneficien especialmente a los jóvenes y a las comunidades productoras.

En este sentido, la iniciativa sitúa en el centro a las maestras artesanas de Piura y reivindica su papel como depositarias de un conocimiento técnico y cultural que puede contribuir a transformar el diseño contemporáneo.

A través de Universo MOLA, movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana, se promueve el reconocimiento de diseñadores, emprendimientos y productores de la cadena textil, así como la formación, el networking y el intercambio entre los diferentes agentes del sector.

Esta labor se complementa con la actividad de la Fundación Entre Soles y Lunas, desde la que se impulsan iniciativas destinadas a fortalecer las economías locales, favorecer la inclusión y poner en valor los saberes y oficios vinculados al patrimonio textil. El objetivo es generar oportunidades de desarrollo que repercutan positivamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Una nueva manera de entender el diseño

La iniciativa El Telar de Cintura como Tecnología de Diseño Regenerativo articula técnicas textiles ancestrales, cocreación con comunidades artesanas, selección responsable de materiales, circularidad y herramientas de trazabilidad.

Su planteamiento invita a reconsiderar el papel de la moda: una prenda no tiene por qué ser únicamente un objeto de consumo, sino que también puede representar una historia, un conocimiento compartido y una relación de responsabilidad con el territorio del que procede.

"Existimos para sanar el vínculo entre el cuerpo humano, el territorio ancestral y el futuro del planeta a través del diseño", afirma Ortega.

El telar de cintura peruano se presenta así como un ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede dejar de ser considerado una herencia del pasado para convertirse en una fuente de innovación y oportunidades. Una perspectiva que conecta con el objetivo central del congreso madrileño: imaginar una industria textil más transparente, circular y comprometida con las personas y el medioambiente.