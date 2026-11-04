De la reina de Halloween Heidi Klum a Georgina Rodríguez, un repaso por los disfraces de este 2026

El 31 de octubre, las caras más famosas vuelven a ser tendencia en redes sociales. Todos los años los looks de los famosos y sus disfraces dan que hablar, sobre todo por la innovación de algunos de ellos.

La supermodelo Heidi Klum tiene el trono en esta categoría de la moda. Todos los años sorprende con disfraces muy trabajados y originales. En un repaso por los últimos disfraces de la modelo alemana, sus atuendos más originales han ido desde el extraterrestre más famoso de la gran pantalla, E.T., hasta un disfraz de gusano en 2022, con su marido Tom Kaulitz, disfrazado de pescador. También ha referenciado a personajes de animación como Shrek o Jessica Rabbit.

Como no podía ser de otra forma, este año también dejó el listón en lo más alto disfrazándose de su propia mano desgarrada y ensangrentada. Durante días, la modelo se dedicó a rememorar en redes sus anteriores disfraces y a soltar pequeñas pistas del proceso de creación de este nuevo disfraz, dejando únicamente claro que este año se pasaba al lado sangriento de esta celebración. Los invitados a su fiesta anual en Manhattan —Heidi-ween— también buscaron estar a la altura del evento, incluida su hija, Leni Klum, que asistió como Miss Peggy, de Los Muppets.

Leni Klum. | Fuente: Cordonpress

Otras actuales modelos de Victoria's Secret como Alex Consani con un disfraz de dedo pulgar de la película Mini espías, Irina Shayk como diabla o Bárbara Palvin junto a su pareja Dylan Sprouse que dieron su propia fiesta y acudieron disfrazados de Oogie Boogie y Jack Skellington de la película Pesadilla antes de Navidad.

No son las únicas que se suman a la tradición inglesa mostrando disfraces en redes. Paris Hilton ha rendido homenaje a la cantante Britney Spears vestida como en su videoclip de la canción "I'm a Slave 4 U". Pero también se vistió de Disney y la película de La bella y la bestia junto a su marido y sus hijos, fotos por las cuales se abrió una polémica por "robarle" la atención a su hija al vestir de la princesa en lugar de ceder el personaje principal a la pequeña. También optó por un look más clásico y gótico referenciando a la famosa familia Addams en unas fotos familiares de lo más profesionales.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse. | Fuente: Cordonpress

Kim Kardashian también ha dejado algún post que otro caracterizada como su hija North: pelo azul, piercings y maquillaje en un estilo más dark han resaltado en su primer disfraz de este año, donde famosos, e incluso su madre, han mencionado la originalidad y lo cómico de la celebridad.

Celine Dion sorprendió frente a un piano blanco envuelta en un vestido que simulaba telarañas, una corona de ramas y la cara pintada de blanco. También cantantes como Sombr que ha ido disfrazado de Patrick Bateman, Olivia Rodrigo de María Antonieta o el comentado post de Hailey y Justin Bieber de ángel y demonio, respectivamente, un look sencillo pero muy efectivo para sus seguidores.

Los famosos españoles también se suman a esta tradición como Georgina Rodríguez, disfrazada de novia con un aspecto fantasmagórico, la cantante Lola Índigo como Lara Croft y Aitana Ocaña de catrina, o el streamer Jordi Wild que grabó un podcast especial vestido del inquietante payaso de Terrifier. Frank Cuesta también ha aparecido en redes como Gomez de la familia Addams junto a su nueva pareja.