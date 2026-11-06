De influencer y nutricionista a primera dama de Ecuador con 25 años: así es el estilo de Lavinia Valbonesi

Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, se ha convertido en una de las personalidades asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana que han despertado interés por su estilo y personalidad.

Hija de padre italiano y madre ecuatoriana, Ángela Lavinia Valbonesi Acosta nació el 8 de abril de 1998 en Chone, Ecuador. Pasó parte de su infancia en las islas Galápagos. A los 16 años, comenzó a trabajar como modelo y a crear contenido en redes sociales sobre estilo de vida, nutrición y vida saludable, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Con el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte

Lavinia Valbonesi conoció a Daniel Noboa en 2019 cuando acudió a su consulta de dietética para bajar peso y mejorar sus hábitos de vida. Una relación profesional que acabó en relación personal, aunque ella insistió en una entrevista en el diario ecuatoriano El Universo que lo suyo no fue amor a primera vista. "Él es una persona bastante persistente y acabó conquistando, después de muchos meses". Se casaron el 28 de agosto de 2021.

Su vida cambió el 23 de noviembre de 2023, cuando Noboa fue elegido presidente de Ecuador y ella se convirtió en la primera dama más joven de la historia del país, con 25 años.

El día de la proclamación de Noboa como presidente de Ecuador, con un look de Dior

Son padres de dos hijos, Álvaro, nacido en 2022, y Furio, en 2024. El presidente ecuatoriano también es padre de una hija mayor, Luisa, fruto de una relación anterior. En agosto de 2026, perdieron al tercer hijo que esperaban, Stefano, cuando una complicación durante el embarazo obligó a tener que someterse a una intervención de urgencia. Una pérdida que conmocionó al país y sobre la que ella misma se pronunció con unas palabras especialmente emotivas: "Mi bebé no era una noticia, una postura, ni un argumento. Era mi hijo".

El estilo de Lavinia Valbonesi

Si algo ha llamado la atención de Lavinia Valbonesi durante su visita a Madrid, ha sido su elegancia. Ha lucido diseños que realzan su figura gracias a prendas de cortes clásicos y que resaltan gracias a su estatura y a su melena rubia. Su estilista, Alex Márgary, ha explicado que las mujeres que inspiran su vestuario son Diana de Gales, Kate Middleton y Carla Bruni.

Durante la cena celebrada en el Palacio Real, eligió un elegante vestido largo sin mangas en color marrón oscuro, que combinó con joyas brillantes y un pequeño bolso de mano. En sus redes sociales quiso agradecer la cálida acogida de la reina Letizia con una foto juntas: "Gracias, reina Letizia, por su recibimiento".

La reina Letizia y Lavinia Valbonesi

Para la cita en el Palacio de El Pardo, apostó por un vestido amarillo de silueta femenina y falda con vuelo.

Aunque su imagen pública está muy vinculada a la moda y las redes sociales, ella misma ha explicado que en lugar de primera dama prefiere definirse como "primera servidora". Participa en iniciativas destinadas a apoyar a mujeres y familias vulnerables, víctimas de la violencia de género o proyectos de nutrición infantil a través de la Fundación ANA, una ONG con la que ha impulsado comedores comunitarios en Quito y Guayaquil.