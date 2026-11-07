Ni mayo ni junio: este es el mes en el que se celebran más bodas en España

Septiembre se consolida como el mes favorito para casarse en España, mientras que enero se sitúa en el extremo opuesto como la fecha con menor número de enlaces. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativas al año 2024 reflejan con claridad esta brecha en el calendario nupcial, en un contexto en el que la entrada de la Generación Z al mercado del matrimonio empieza a transformar la forma de planificar y celebrar los enlaces.

Según los datos oficiales del INE correspondientes a 2024, septiembre encabeza el volumen de bodas en España con un total de 22.912 celebraciones. En el otro extremo del calendario queda enero, señalado como el mes con menos bodas al registrar únicamente 6.725 enlaces.

Una diferencia del 241 % entre los dos extremos del año

Al comparar ambos periodos tomando como punto de partida la cifra menor, los datos de 2024 permiten poner una cifra al lado de la otra y revelan que en septiembre se celebran un 241 % más de bodas que en enero. Este porcentaje mide exactamente cuánto supera septiembre a enero, tomando como base de cálculo los 6.725 enlaces del primer mes del año para reflejar la brecha existente entre ambos momentos y evitando confundir la tasa de incremento con la cifra total del mes de septiembre.

Las estadísticas del INE no analizan quién se casa ni los motivos que llevan a las parejas a elegir una fecha u otra, ni permiten saber si 2024 se parece a otros años al tratarse de un único periodo analizado. Sin embargo, la comparativa permite identificar con precisión el techo y el suelo de los enlaces en España.

La Generación Z impulsa nuevos hábitos en el sector nupcial

El contraste en el calendario coincide con una evolución en las tendencias del sector, impulsada por los nuevos hábitos de celebración, planificación y consumo de las parejas más jóvenes. El Informe del Sector Nupcial 2026 publicado por Bodas.net señala que el 17 % de las parejas que se casaron el año pasado pertenece ya a la Generación Z, un grupo demográfico que está introduciendo cambios significativos en la forma de entender la experiencia matrimonial, desde la elección de los espacios hasta la manera de organizar la vivencia de los invitados.

Entre las principales novedades que aporta esta generación destaca una mayor propensión a organizar eventos y actividades previas a la ceremonia principal. En concreto, el 32 % de las parejas de la Generación Z opta por realizar sesiones fotográficas preboda, lo que representa un 36 % más de probabilidad de contratar este tipo de reportajes en comparación con otras generaciones. Asimismo, los novios de este grupo demográfico se muestran un 21 % más propensos a celebrar fiestas de compromiso antes de dar el paso definitivo hacia la boda formal.