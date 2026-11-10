Ágatha Ruiz de la Prada y su lado más ecológico

Agatha Ruiz de la Prada siempre está inventando ideas mientras se recorre el mundo. La última ha sido la presentación de unos productos ecológicos criados en la finca de una de sus mejores amigas, Blanca Entrecanales.

"Ya es una tradición organizar presentaciones en mi tienda, y Blanca pertenece a mi círculo más íntimo de amistades. En su finca todos los alimentos que se hacen son, como te digo, ecológicos. Me gusta ayudar a los demás y saco el tiempo de donde no lo tengo. Te digo esto porque acabo de regresar de México, uno de los viajes mejores de mi vida: 23 días, he hecho 3 desfiles y una exposición, y ahora me voy a París y después a Chile. Cuando regrese ya me pongo a organizar la Navidad, que me encanta. Este año voy a montar una comida divertida con amigos con todos estos productos, porque hijos no tengo —lo siento, porque me gusta mucho disfrutar de mi nieta, he pasado todo el fin de semana con ella, es la niña más guapa del mundo, es más inteligente que yo—. De amores, contenta, aunque no tengo mucho tiempo; no estaría mal un mexicano", así me lo contó.

Por su parte, Blanca Entrecanales, dueña de la finca donde se crían las vacas, terneras y otros animales —aparte de verduras y hortalizas, todo cocinado por el chef Mario Sandoval—, me contó lo encantada que estaba por organizar esta presentación.

"Todos estos productos se llaman 'El Milagro', al igual que la finca, a la que le cambié el nombre porque tuve un accidente de tren que arrolló mi coche, que lo destrozó, y yo salí ilesa, motivo por el cual decidí cambiar el nombre. Mi vida cambió de manera radical, me separé, y no es una finca de caza, además no me gusta; lo que tiene es mucha agua, me lancé a producir. Fui a un curso de agricultura ecológica a Ronda y aprendí mucho. Este año nos hemos asociado con Mario Sandoval para crear 5 productos de Navidad, que son el jarrete, la costilla y el solomillo de carnicero, la galantina y el cordero asado, entre otros".