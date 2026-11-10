El auge del 'pre-owned' redefine el mercado del lujo y abre nuevas oportunidades para la alta relojería

La autenticidad, la durabilidad y la posibilidad de acceder a piezas con historia son algunos de los atributos que están ganando peso en las decisiones de compra de los consumidores de lujo. Una transformación en las preferencias de consumo impulsada especialmente por millennials y Generación Z, que también se refleja en la evolución del sector.

El mercado de segunda mano crece a un ritmo casi tres veces superior al de la venta minorista de ropa nueva a nivel global, y las previsiones apuntan a que podría alcanzar los 338.000 millones de euros en 2029.

De hecho, como reflejan los datos del Global Powers of Luxury 2026 de Deloitte, el auge del pre-owned y el consumo orientado al valor se sitúa entre las tres principales tendencias que influirán en la industria de la moda y el lujo durante los próximos 12 a 18 meses (19%), solo por detrás de la demanda de personalización y experiencias digitales (33,3%) y del auge del lujo experiencial (20%).

Identidad, circularidad e historia

Para millennials y Generación Z, adquirir un artículo de segunda mano no responde únicamente a una cuestión económica. La posibilidad de encontrar diseños descatalogados, acceder a referencias difíciles de conseguir o incorporar piezas singulares a su estilo personal está transformando la percepción de este mercado.

En moda, esta tendencia se refleja en el interés por creaciones icónicas de casas como Chanel, Dior o Loewe, que mantienen su atractivo más allá de las colecciones actuales. Una sensibilidad que también se extiende a la alta joyería y la relojería, donde el diseño, la artesanía y el legado de cada pieza forman parte de su atractivo.

La circularidad también está ganando terreno en las estrategias de las grandes firmas. El 53,8% de las empresas del sector ya cuenta con programas certificados de segunda mano o intercambio de artículos, mientras que el 68,3% ofrece servicios de reparación y mantenimiento, tal y como apunta el informe de Deloitte.

Alta relojería

La alta joyería y la relojería ocupan una posición destacada dentro de esta transformación, puesto que ambas categorías se encuentran entre las que presentan mayores perspectivas de crecimiento, con previsiones cercanas al 9%.

A esta evolución se suma el creciente interés por el mercado de segunda mano, especialmente significativo en el ámbito relojero. En el caso de la relojería suiza, el mercado de segunda mano se ha consolidado como un motor de crecimiento a largo plazo, impulsado especialmente por el interés de millennials y Generación Z por modelos históricos, referencias descatalogadas y piezas de colección.

Esta evolución también se refleja en los precios, ya que los relojes de lujo de segunda mano registraron un incremento del 1,2% durante el tercer trimestre de 2026, encadenando cinco trimestres consecutivos de crecimiento, según un análisis sectorial elaborado por Morgan Stanley.

Certificación y conocimiento

La consolidación del mercado secundario también está reforzando la importancia de la autenticidad, la revisión técnica y el mantenimiento, especialmente en piezas destinadas a conservarse durante décadas.

El 77,2% de las empresas relojeras ofrece servicios de reparación y cuidado, mientras que un 43,9% dispone de programas certificados de segunda mano, señala el Global Powers of Luxury 2026. Estos datos reflejan cómo el sector está ampliando su actividad más allá de la primera venta para acompañar el recorrido de cada reloj.

En España, firmas especializadas en alta joyería y relojería como Rabat participan de esta transformación a través de su propuesta Rabat Certified Pre-Owned, dedicada a relojes de segunda vida y vintage. El servicio combina procesos de autenticación, revisión técnica y certificación, siguiendo las directrices oficiales de cada marca y los estándares de la firma.

A ello se suma un acompañamiento especializado que permite conocer las características y el estado de conservación de cada reloj, aspectos especialmente relevantes en un segmento donde la confianza y el criterio experto resultan fundamentales.