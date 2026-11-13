Así es el reloj asequible que Feijóo ha llevado en The Wild Project y que ha provocado la envidia de Ramón Espinar

La charla de hora y media de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild en The Wild Project no solo ha dejado titulares políticos, sino también una inesperada curiosidad estética en redes sociales.

Más allá de los debates sobre gestión o política exterior, el accesorio que el presidente del PP lucía en su muñeca izquierda captó rápidamente la atención de la audiencia, incluido el exdirigente de Podemos Ramón Espinar, quien llegó a elogiarlo públicamente preguntando si era muy caro o podía "pedírselo a los Reyes".

Voy a decir una cosa buena de Feijóo porque en la vida no se puede tener todo malo. Lleva un reloj guapísimo en la entrevista con Wild. Alguien sabe qué reloj es? Es una barbaridad de caro o se lo puedo pedir a los Reyes? — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 13, 2026

¿De qué reloj se trata y qué características tiene?

La pieza elegida por Feijóo es un Briston Clubmaster Sport Chrono, concretamente la versión Alpine Hunter. Se trata de un reloj de corte deportivo y estética sport-chic de inspiración británica, diseñado por la firma francesa independiente Briston —fundada en 2013 por Brice Jaunet, exdirectivo de casas de alta relojería como Cartier o Zenith—.

En cuanto a diseños y materiales, destaca por una caja cuadrada de esquinas redondeadas —cambré— de 42 milímetros, fabricada en acetato de celulosa con acabado de carey gris mate combinado con acero inoxidable, cristal mineral y hermeticidad de 10 atm, acompañada habitualmente de una correa estilo NATO intercambiable. Sobre el mecanismo, lejos de la alta relojería mecánica de miles de euros, monta un movimiento de cuarzo japonés Miyota OS21 con función de cronógrafo, segundero pequeño, escala taquimétrica y una autonomía de batería de hasta cinco años.

¿Desde cuándo lo tiene? ¿Sigue a la venta?

No es una adquisición reciente ni un estreno preparado para el pódcast. Feijóo tiene este reloj en su fondo de armario desde hace al menos tres años: lo lució en mayo de 2023 y volvió a convertirlo en protagonista mediático durante el cara a cara televisivo contra Pedro Sánchez en julio de aquel mismo año. Posteriormente, lo llevó en un acto electoral vistiendo una camisa blanca y sin chaqueta, junto al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, durante un acto de campaña electoral del Partido Popular en julio de 2023, en Ciudad Real. Desde entonces se ha convertido en su reloj de cabecera para citas de perfil público.

Respecto a su disponibilidad, el modelo continúa a la venta tanto en la tienda oficial de la marca francesa como en distribuidores especializados y plataformas de moda, con un precio oficial que ronda los 350-380 euros.

Aunque en sus apariciones institucionales y de campaña suele optar por piezas discretas como este Briston para proyectar sobriedad, Alberto Núñez Feijóo está considerado un gran aficionado a la relojería. Él mismo, en una entrevista en el Faro de Vigo, reconocía que le gustaban "casi todos". En su colección personal figuran modelos de perfiles muy variados que van desde piezas con historia hasta alta relojería suiza e italiana, entre los que destacan un Poljot Moscow Nights, un IWC y un Panerai.