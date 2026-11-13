De Ana de Armas, Rosalía o Karol G: los mejores estilismos de Latin Grammy 2026
Se ha celebrado una nueva edición de los premios Grammy Latinos 2026, la gran noche de la música en español y portugués en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en la que Rosalia fue la triunfadora de la noche.
Rosalía, ganadora de 6 premios, apostó por un vestido blanco con cuerpo encorsetado, de Matières Fécales
Beto Montenegro y Ana de Armas, con vestido azul de estampado floral de Elie Saab
Naty Pelusocon un vestido de cuerpo en negro, falda de tul blanca y gran flor roja de Richard Quinn
Karol G lució un vestido blanco con corsé de la diseñadora Celia Kritharioti
La cantante cubana Camila Cabello con look lencero con un crop top y falda con mezcla de texturas de Simone Rocha
La modelo e influencer Carolina Borbely
La actriz y cantante Roselyn Sánchez
El madrileño apostó por un traje de chaqueta cruzada en amarillo, de la firma Late Checkout, creada por C. Tangana y el estilista Álex Turrión.
La modelo dominicana Clarissa Molina
La cantante brasileña Anitta fue otra de las que apostó por el color blanco, con un vestido transparente con estratégicos drapeados.