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Vida y estilo

De Ana de Armas, Rosalía o Karol G: los mejores estilismos de Latin Grammy 2026

Se ha celebrado una nueva edición de los premios Grammy Latinos 2026, la gran noche de la música en español y portugués en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en la que Rosalia fue la triunfadora de la noche.

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Rosalía, ganadora de 6 premios, apostó por un vestido blanco con cuerpo encorsetado, de Matières Fécales

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Beto Montenegro y Ana de Armas, con vestido azul de estampado floral de Elie Saab

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Naty Pelusocon un vestido de cuerpo en negro, falda de tul blanca y gran flor roja de Richard Quinn

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Karol G lució un vestido blanco con corsé de la diseñadora Celia Kritharioti

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La cantante cubana Camila Cabello con look lencero con un crop top y falda con mezcla de texturas de Simone Rocha 

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La modelo e influencer Carolina Borbely

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La actriz y cantante Roselyn Sánchez

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El madrileño apostó por un traje de chaqueta cruzada en amarillo, de la firma Late Checkout, creada por C. Tangana y el estilista Álex Turrión.

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La modelo dominicana Clarissa Molina

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La cantante brasileña Anitta fue otra de las que apostó por el color blanco, con un vestido transparente con estratégicos drapeados.

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