Roberto Torretta: "Llevo 45 años al frente de mi empresa"

Para Roberto Torretta, su pasión es la moda, y lo disfruta cada día. Así me lo confesó en la inauguración que acaba de presentar de su primera pop-store y la exposición Archivo 25, en la que se puede ver la historia de su extensa carrera como diseñador. El lugar elegido fue La Finca Grand Café, en una de las más exclusivas urbanizaciones de Madrid.

"Estoy muy contento por haberme metido en este nuevo lío, que va a durar 4 meses. Nació de una idea que me gustó, y me fui metiendo poco a poco; la verdad es que no puedo estar más feliz. La temporada ha comenzado muy bien, no me puedo quejar; estamos en El Corte Inglés, en 50 centros, y se está vendiendo muy bien. Mi hija María sigue conmigo, es un pilar fundamental en la empresa. Continuamos haciendo hombre, que es el 80 % de las creaciones. Llevo 45 años al frente de mi empresa y el secreto creo que es lo mucho que me gusta mi trabajo; lo disfruto cada día. Además, Carmen, mi mujer, ha sido y es fundamental no solo en la empresa, sino en mi vida. Tengo a mi hija conmigo y te aseguro que hacemos un buen equipo", así me lo contó.

Carlos Pérez Gimeno, Roberto Torretta e Isabel González

Como es sabido, su hijo Carlos está casado con Marta Ortega, una de las hijas de Amancio Ortega, el creador de Zara. Al preguntarle si en algún momento ha hecho algo para la firma, su respuesta fue muy clara: "No, cada uno con lo suyo, a nivel personal y familiar perfecto".