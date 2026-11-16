Willy Bárcenas y Victoria Federica conquistan Miami: música española y solidaridad con los niños venezolanos

La solidaridad, la cultura española y la música en directo volvieron a darse la mano este fin de semana en Miami con la celebración de la séptima edición del Rastrillo 305. Impulsado por International Studies Foundation (ISF), el evento reafirmó su posición como una de las grandes citas filantrópicas de referencia en Florida, logrando congregar a cientos de asistentes en un programa dividido en dos jornadas clave que contaron con el respaldo destacado de Victoria Federica de Marichalar y Borbón y la música de la banda madrileña Taburete.

Los actos dieron comienzo el viernes 13 de noviembre con un exclusivo cóctel de presentación que sirvió de antesala al festival. La velada estuvo marcada por la presencia de Victoria Federica de Marichalar y Borbón, quien ya ejerció como madrina de la edición anterior en Key Biscayne. Su regreso a Miami, doce meses después de asumir aquel papel, evidenció la estrecha sintonía que mantiene tanto con la labor social de la fundación como con la comunidad española residente en el sur de Florida. Durante el encuentro, patrocinadores, representantes institucionales y colaboradores tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los detalles de la programación y el destino concreto de los fondos recaudados.

Música, gastronomía y respaldo en Virginia Key

El sábado 14 de noviembre tuvo lugar la jornada central en el enclave de Historic Virginia Key Beach Park. El acto fue presidido por la Dra. María Díaz de la Cebosa, presidenta de International Studies Foundation, entidad que lleva casi dos décadas liderando proyectos educativos y tendiendo puentes culturales entre España y Estados Unidos.

Bajo la premisa de ser "un evento de la comunidad, para la comunidad", y con la organización técnica de Marina Martin Events, la cita combinó propuestas gastronómicas, un bazar con firmas locales e internacionales y un cartel musical de primer nivel conducido por Rocío Sañudo-Limón y Beni Pla. La relevancia institucional de la jornada quedó subrayada por la asistencia de la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández, cuya presencia ratificó el apoyo diplomático a esta plataforma de proyección cultural española en territorio estadounidense.

En el plano musical, el protagonismo recayó sobre Taburete. La formación liderada por Willy Bárcenas y Antón Carreño regresó al escenario del Rastrillo 305 para presentar en directo los temas de El perro que fuma, su sexto trabajo discográfico, sin dejar atrás los grandes éxitos que los han consolidado como un referente del pop español en los últimos diez años. El cartel se completó con el repaso a los clásicos del pop español de los años ochenta y noventa a cargo de Picocó's Band y la apuesta por el talento emergente local representada por Sol Nómada. De este modo, el festival tomó con éxito el relevo de la edición de 2025, que estuvo encabezada por Guitarricadelafuente y Arde Bogotá.

Educación, deporte y ayuda para Venezuela

Más allá de su vertiente lúdica, el motor del Rastrillo 305 sigue siendo su impacto social directo. Los beneficios obtenidos se canalizarán hacia los programas educativos y deportivos que ISF desarrolla para menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad en distintos puntos del planeta —una red de apoyo que ya ha beneficiado a más de 10.000 estudiantes y a sus familias—. Entre estas iniciativas destacan el proyecto vinculado al Camino de Santiago y el programa de fútbol con valores que la fundación ejecuta en alianza con la Fundación Real Madrid.

Como novedad significativa en esta séptima edición, la organización destinó una parte de la recaudación procedente de la venta de entradas a We Love Foundation. Esta aportación irá dirigida específicamente a asistir a la infancia damnificada por los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado mes de junio, una catástrofe que impactó en regiones donde, según datos de Unicef, residen cerca de 3,9 millones de niños, niñas y adolescentes.

"El Rastrillo 305 ha vuelto a demostrar que la música es el mejor puente entre España y Estados Unidos", señaló la Dra. María Díaz de la Cebosa al hacer balance de la convocatoria. "Ver a tantas familias, amigos y empresas unidos por la educación de los niños que más lo necesitan, y este año también por los niños de Venezuela, es la mejor razón para seguir adelante. Un año más, Marina Martin Events ha sido una pieza indispensable de este festival", añadió la presidenta de ISF.

Una amplia red de aliados

El desarrollo de esta séptima edición fue posible gracias a una sólida estructura de patrocinio encabezada por CIS University (The College for International Studies) como patrocinador principal, junto a Air Europa —que este año conmemora su 40 aniversario— en calidad de aerolínea oficial, además de Abanca y Miura Capital.

En el ámbito institucional, además del ya mencionado respaldo del Consulado General de España en Miami, el festival contó con la colaboración activa de entidades clave para las relaciones bilaterales y la difusión cultural, como la Spain-US Chamber of Commerce, el Queen Sofía Spanish Institute y el Centro Cultural Español de Miami (CCEMiami).