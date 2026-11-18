¿Quién dijo que disfrutar de un buen café en casa exige dedicarle tiempo o gastar de más? Si eres cafetero, tal vez pienses que las cafeteras italianas son la única opción. Las cafeteras de cápsulas resuelven buena parte de la preparación con un gesto más sencillo. Solo hay una cuestión que conviene mirar antes de elegir: la inversión final a realizar. El coste por taza de una cafetera de cápsulas se calcula dividiendo el precio vigente del pack entre las bebidas que permite preparar; el gasto total suma además el precio de la cafetera, la reposición según los cafés que se toman al día y el mantenimiento. Como referencia usamos tres cafeteras de NESCAFÉ® Dolce Gusto®: la Piccolo XS (manual) y la Mini Me 2 (automática), del sistema ORIGINAL, y la NEO Caffè, para cafés solos.

En casa hay quien prefiere moler el grano, pesar la dosis y ajustar la extracción; otros buscan una solución rápida para el desayuno o para después de comer. La cafetera de cápsulas está pensada para los segundos: el café sale sin molerlo y sin limpiar después los posos de una cafetera tradicional.

Para hacer bien la cuenta hay que separar el desembolso inicial, el precio de las cápsulas y el gasto que se acumula con los meses. La electricidad y la descalcificación también suman, pero dependen de cada casa: del uso y de la cal que lleve el agua.

Antes de comprar una cafetera, calcula cuántos cafés preparas al día

Una persona que toma un café al día no necesita comprar cápsulas al mismo ritmo que una pareja que prepara dos bebidas diarias o que una familia que utiliza la cafetera varias veces al día. Y esa diferencia en el consumo diario afecta al pedido que conviene hacer para el consumo diario y para tener existencias en casa.

Para medir esa diferencia tomamos como referencia un producto concreto de NESCAFÉ® Dolce Gusto®: el pack de 96 cápsulas de Grande Intenso, en el que cada cápsula sirve para preparar un café. Su precio puede cambiar según el punto de venta y las promociones del momento y no debe interpretarse como una tarifa común a todas las variedades de la marca.

Si se divide el precio del pack entre sus 96 unidades, cada cápsula sale a unos 27 céntimos (precio consultado en la tienda oficial el 29 de octubre de 2026, que puede cambiar con las promociones): es lo que cuesta un café de una cápsula, porque las recetas de dos cápsulas, como el cappuccino, gastan dos.

Las siguientes estimaciones consideran a un consumidor que toma un café al día, dos o cuatro a lo largo de un año de 365 días con una cápsula por bebida.

Cuántas cápsulas necesitas según el consumo: de uno a cuatro cafés al día

El número de cafés diarios cambia tanto el volumen de cápsulas que hay que comprar como el desembolso anual del hogar. Con packs de 96 unidades, estas son las cantidades necesarias para cubrir el consumo previsto.

Cafés al día Cápsulas al año Packs de 96 necesarios Desembolso anual en packs Coste proporcional de las cápsulas consumidas 1 365 4 4 × precio del pack 365 × precio por cápsula 2 730 8 8 × precio del pack 730 × precio por cápsula 4 1.460 16 16 × precio del pack 1.460 × precio por cápsula

Quien toma un café diario consume 365 cápsulas al año, y necesita comprar cuatro packs para todo el año: 384 cápsulas. Las 19 que sobran quedan en la despensa para el año siguiente.

Estas cantidades ayudan a prever cuántas cápsulas hay que comprar según el consumo de cada hogar. Para pasarlas a presupuesto, basta con multiplicar los packs necesarios por el precio del pack en el momento de la compra.

Qué cafetera comprar según tu consumo

El número de cafés que se preparan en casa ayuda a calcular el gasto en cápsulas, pero no es un referente para saber qué cafetera nos interesa más. En este caso, tomamos como referencia dos cafeteras ORIGINAL de NESCAFÉ® Dolce Gusto®, la Piccolo XS y la Mini Me 2, para ver que la diferencia no está en el coste de cada bebida, sino en la comodidad: una se detiene sola en el volumen elegido y en la otra hay que parar la preparación a mano.

La Piccolo XS de KRUPS®, en negro, tiene un funcionamiento manual: el usuario acciona la palanca y tiene que detener a mano la salida del café cuando se alcanza la cantidad deseada; si se despista, la bebida puede desbordar la taza. Puede encajar en un hogar en el que se prepara una o varias bebidas al día y se prefiere una cafetera sencilla, sin necesidad de seleccionar previamente el volumen.

Original Dolce Gusto

La Mini Me 2 de KRUPS®, en negro, es automática: eliges el tamaño de la taza con un selector de siete posiciones, pulsas el botón de inicio y la cafetera se detiene sola al llegar a esa cantidad. Prepara bebidas frías o calientes, tiene modo eco de un minuto y está fabricada con al menos un 30 % de materiales reciclados. Lo que cambia es la comodidad, y se nota más cuantos más cafés se preparan al día.

Mini Me 2

La NEO Caffè es la cafetera del nuevo sistema NEO para cafés solos, como el espresso o el americano, y utiliza cápsulas NEO. Como su sistema de cápsulas es distinto, no se puede trasladar sin más el cálculo de las cápsulas del sistema ORIGINAL: hay que dividir el precio vigente de la caja de cápsulas NEO entre las bebidas que permite preparar. Tiene depósito de 1 litro, Wi-Fi y Bluetooth; para cafés con leche, chocolates o tés, la cafetera del sistema NEO es la NEO Latte, que funciona con cápsulas y sobres.

Qué comprobar antes del primer pedido

El precio anunciado de la cafetera no siempre basta para conocer el desembolso inicial. Antes de comprar hay que comprobar si el pedido incluye cápsulas, qué cantidad incorpora y si la oferta exige adquirir otros productos. Esos detalles pueden cambiar el importe que se paga al principio.

En la tienda oficial de NESCAFÉ® Dolce Gusto® conviene revisar el precio vigente de la Piccolo XS, la Mini Me 2 o la NEO Caffè y las condiciones de envío de cada pedido, porque cambian con las promociones

Para estimar el desembolso del primer año, suma el precio vigente de la cafetera elegida y el de los packs completos que indica la primera tabla para tu consumo, y resta los packs que ya incluya el pedido.

Esa suma no es un coste total definitivo: no incorpora mantenimiento ni electricidad, y el precio del pack puede cambiar a lo largo del año.

¿Qué otros gastos tiene una cafetera de cápsulas?

¿Cada cuánto hay que reponer cápsulas?

Con packs de 96 cápsulas y una por bebida, quien toma un café al día repone más o menos cada tres meses; con dos cafés diarios, cada siete semanas, y con cuatro, cada tres semanas y media. La frecuencia real de compra dependerá de las existencias que tenga en casa y de si aprovecha ofertas, pero el consumo anual permite anticipar cuántas unidades necesitará.

¿Cuántas cápsulas necesita una bebida con leche?

Depende de la receta. Algunas bebidas utilizan una cápsula, mientras que otras combinan dos: el cappuccino ORIGINAL, por ejemplo, se prepara con una cápsula de café y otra de leche. Para calcular el coste por taza hay que sumar todos los consumibles de la preparación, no aplicar automáticamente el precio de una sola cápsula. El ejemplo de Grande Intenso sirve para un café preparado con una cápsula, no para toda la gama de bebidas.

¿Cuánto cuesta el mantenimiento anual?

No hay una cantidad fija que pueda aplicarse a todos los hogares. La frecuencia de descalcificación depende de factores como la cantidad de cal del agua y el uso de la cafetera, según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El precio de un kit de descalcificación tampoco permite calcular un coste anual sin saber con qué frecuencia se necesita el producto. La OCU explica cómo influye la cal del agua y el uso en la descalcificación en su guía sobre el mantenimiento de cafeteras de cápsulas.

¿Compensa comprar una cafetera de cápsulas frente a tomar café fuera de casa?

Con los datos de esta comparación no se puede asegurar. Para saber si compensa una cafetera de cápsulas frente al café fuera de casa habría que enfrentar bebidas equivalentes y contabilizar el coste de la cafetera, los consumibles y el mantenimiento en casa, frente al precio de las consumiciones fuera. Sin ese cálculo completo, afirmar que una opción siempre resulta más económica sería ir más allá de lo que permiten las cifras.

Coste de una cafetera: preguntas frecuentes

¿Qué cafetera cuesta menos por taza?

En NESCAFÉ® Dolce Gusto®, el coste por taza lo marca la cápsula, no la cafetera: la Piccolo XS y la Mini Me 2 usan las mismas cápsulas ORIGINAL, así que la misma bebida cuesta lo mismo en las dos y en el conjunto solo cambia el precio de compra de cada cafetera. La NEO Caffè usa cápsulas NEO, y su coste por taza se calcula con el precio de esas cápsulas.

¿Cómo comparar el precio por bebida entre cajas de cápsulas de distintos tamaños?

Hay que dividir el precio final de cada paquete entre el número de cápsulas y comprobar que se compara la misma variedad. Un formato más grande solo reduce el coste por cápsula si su precio unitario es inferior; también hay que revisar las condiciones de la promoción.

Cómo pagar menos por cada café

La Piccolo XS y la Mini Me 2 usan las mismas cápsulas del sistema ORIGINAL, así que cada café cuesta lo mismo en las dos. Donde sí se puede ahorrar es al comprar las cápsulas.

En la tienda oficial de NESCAFÉ® Dolce Gusto®, las cajas grandes, de 48 y 96 cápsulas, tienen a menudo promociones que bajan el precio de cada cápsula. Por ejemplo, el 6 de noviembre de 2026, el pack de 96 cápsulas de Grande Intenso en promoción dejaba cada café en unos 27 céntimos, frente a unos 31 sin ella. Si tomas un café al día necesitas cuatro packs al año, así que reponer cuando hay promoción se nota en el gasto.

Además, el envío es gratuito a partir de un importe mínimo de pedido, así que conviene juntar en una misma compra las cápsulas que vas a necesitar, y con PREMIO CLUB acumulas puntos con tus compras. Entre la Piccolo XS y la Mini Me 2, solo te quedará decidir si te compensa que la cafetera se pare sola.