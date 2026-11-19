El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo está en boca de todos, incluso antes de que se enciendan los focos del duelo dialéctico. La llegada de ambos aspirantes ha estado envuelta en una palpable expectación, con cada gesto y cada detalle de su puesta en escena examinados con lupa; sin embargo, el gran protagonista de la antesala ha sido el traje del presidente del Gobierno, cuyo llamativo color marrón ha encendido de inmediato el ingenio de los usuarios de las redes sociales.

Lejos de apostar por los tradicionales tonos azul marino, negro o gris que suelen predominar en este tipo de encuentros, Sánchez ha sorprendido con un traje marrón —combinado con camisa blanca y corbata en tonos morados, fucsia o buganvilla— que recuerda a la estética socialista de los años 80. Una elección que ha evocado inevitablemente la moda de aquella década, marcada por los cortes clásicos, los colores tierra y las prendas de pana. Como era de esperar, las redes no han tardado en hacerse eco de esta particular elección, y los usuarios han recurrido al humor y a las bromas para establecer comparaciones con la moda ochentera y rescatar así referencias a los primeros años del PSOE en el Gobierno.

Pero de qué color es el traje de Pedro Sanchez? No puede ser mas feo — lurdes sanz (@lurdesSanz) November 19, 2026

Qué horror el color del traje de Pedro Sánchez. Y me da igual que el marrón esté de moda. — Álvaro Carvajal (@alvaro7carvajal) November 19, 2026

Pedro Sánchez ha elegido como color d traje el mismo q cuando coges todos los colores de la plastilina y los mezclas? Ese mismo tono marrón/gris 💩.#Horizonte pic.twitter.com/AzyS2O7EWN — Detective Intrus@ (@DIntrus) November 19, 2026

El color del traje de Pedro Sánchez lo saqué yo en la boda de mi Tío Pedro mezclando una Mirinda ,un coca cola ,un Seven Up un poco de ponche caballero , licor 43 y dos canapés de ensaladilla . — Juan José Rivera (@JuanjoRiveraR) November 19, 2026

Si pierde Sánchez sin duda será culpa del color espantoso de su traje 😬 — Ana B. (@HRAnaBarba) November 19, 2026

Feijóo corbata verde VOX y Sánchez traje color marrón. Qué color es ese por el amor de Dios — JavierV (@VJC34) November 19, 2026

Traje marrón topo para un debate. ¿Quién asesora a Pedro Sánchez, su enemigo? — La Coronel (@La_Coronel) November 19, 2026

#CaraACara

Y PEDRO SANCHEZ con un traje de color 💩

Nos querrá dejar un mensaje⁉️ — Mares (@maresopinion) November 19, 2026

La llegada escalonada de ambos aspirantes a la Moncloa ha estado marcada por la puntualidad y por distintos detalles escenográficos destacados por los medios presentes en Tres Cantos. Alberto Núñez Feijóo ha sido el primero en acudir, a las 20:30 horas, con un impoluto traje azul marino y corbata verde oscuro —un detalle que algunos en redes han señalado como un guiño hacia Vox o como la misma prenda que lució el día de la convocatoria electoral—, saludando a María Casado y posando en el photocall previo.

Quince minutos más tarde, a las 20:45 horas, ha hecho su entrada Pedro Sánchez con el comentado traje marrón, acompañado en su equipo por nombres como Diego Rubio, Lydia del Canto, Rebeca Torró o Ana Manzano (única integrante que repite respecto al debate de 2023), mientras una quincena de personas le silbaba desde el otro lado de la rotonda.

El encuentro se articula en cinco bloques temáticos dedicados a la vivienda, la economía y la fiscalidad, la política social y los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, y la migración junto a la política exterior. Durante toda la jornada previa, tanto Sánchez como Feijóo despejaron su agenda pública para afinar sus argumentos en una campaña marcada por las tensiones políticas y los cruces dialécticos en torno a la corrupción, la situación en Cataluña y las encuestas de cara al 29-N.