La elección de vestuario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara electoral frente a Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en uno de los temas más comentados de la jornada, hasta el punto de que fuentes de Moncloa han salido al paso para justificar la decisión estilística. Desde el equipo presidencial aseguran que el traje en cuestión "era marrón paté" y sostienen que se trata exactamente de la misma prenda que el jefe del Ejecutivo ya lució anteriormente en su entrevista con el periodista Carlos Franganillo.

Según las explicaciones trasladadas desde el entorno de Sánchez, la prenda generó una buena impresión inicial en el momento en que el presidente descendió del vehículo oficial a su llegada a los estudios de Tres Cantos, donde aseguraron que "a todo el mundo le gustó". Sin embargo, desde el Ejecutivo atribuyen el revuelo posterior a un efecto óptico provocado por la iluminación del estudio de televisión, defendiendo que "cambió la percepción cuando apareció en plató por la luz", aunque insisten en que el traje "era bonito".

El revuelo comenzó en los instantes previos al inicio del debate, cuando Sánchez hizo su entrada a las 20:45 horas —quince minutos después de la llegada de Alberto Núñez Feijóo— alejándose de los habituales tonos azul marino, negro o gris que suelen imperar en este tipo de citas televisivas. El presidente optó por este conjunto marrón —descrito también en crónicas de moda como un tono topo— acompañado de una camisa blanca y una corbata en tonalidades rojizas y buganvilla.

La combinación no tardó en desatar una oleada de comentarios y humor en las redes sociales. Numerosos usuarios señalaron el corte de la prenda —apuntando a unas mangas aparentemente cortas y una pernera amplia— y establecieron comparaciones directas con la estética socialista de los años ochenta, evocando los tonos tierra y las prendas de pana características de los primeros gobiernos del PSOE, e incluso le acusaron de copiar a Mr. Bean.

Este debate sobre la imagen contrastó con la puesta en escena del líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo apostó por una línea más clásica y continuista con un traje azul marino y una corbata verde oscuro, una elección que diversos analistas y usuarios en redes interpretaron tanto como una búsqueda de sobriedad institucional como por sus posibles lecturas políticas.

La controversia por el vestuario acabó eclipsando en las conversaciones digitales parte de la antesala de un encuentro de casi dos horas, moderado por María Casado y dividido en cinco bloques temáticos —vivienda, economía, política social, corrupción y política exterior—, donde cada detalle de la escenografía y el lenguaje no verbal de ambos candidatos fue examinado al milímetro.