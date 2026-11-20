En las casas de alquiler, estos desperfectos plantean una duda habitual: ¿quién debe asumir el coste de la reparación, el propietario o el inquilino? Conocer las averías frecuentes y las responsabilidades de cada parte permite prevenir conflictos y evitar gastos inesperados.

¿Quién debe pagar las reparaciones en un piso de alquiler?

No siempre resulta fácil distinguir entre una reparación de mantenimiento y una avería que corresponde al dueño de la casa. Por eso, algunos propietarios e inquilinos recurren a un seguro de hogar para cubrir determinados imprevistos y evitar posibles desacuerdos cuando surge un desperfecto.

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que el propietario debe hacerse cargo de las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, siempre que los desperfectos no sean responsabilidad del inquilino. Este último, por su parte, debe asumir los pequeños arreglos relacionados con el desgaste propio del uso cotidiano del inmueble.

En cualquier caso, es recomendable revisar las condiciones del contrato de alquiler y comunicar por escrito cualquier incidencia en cuanto se detecte. De este modo, queda constancia del contratiempo y se agiliza su resolución.

Además, si surge una avería urgente —como quedarse sin calefacción en pleno invierno— y el propietario no responde con rapidez, la ley permite al inquilino repararla tras notificarlo previamente y reclamar después el reembolso.

Las averías domésticas más habituales durante el invierno

Estas son algunas de las incidencias frecuentes durante los meses invernales y las responsabilidades de cada parte a la hora de repararlas:

Tuberías congeladas

Cuando el agua se hiela, aumenta de volumen y puede provocar la rotura de las tuberías, especialmente si están mal aisladas o expuestas al frío en terrazas, buhardillas y viviendas desocupadas durante varios días.

Si el problema se debe al deterioro de la instalación o a un aislamiento deficiente, la reparación corresponde al propietario. En cambio, si la rotura es consecuencia de una negligencia del inquilino —como dejar ventanas abiertas o desconectar por completo la calefacción en zonas de heladas—, este podría tener que hacerse cargo del coste.

Averías en la caldera

El uso intensivo de la calefacción durante los meses fríos incrementa el riesgo de fallos en estos equipos. Las pequeñas reparaciones o ajustes derivados del uso ordinario, como regular la presión del circuito, corresponden al inquilino.

Por otro lado, los daños importantes por desgaste o antigüedad, así como la sustitución de una caldera cuyo deterioro impida mantener la casa en condiciones de habitabilidad, son responsabilidad del propietario.

Filtraciones y humedades

Las lluvias y las bajas temperaturas pueden poner de manifiesto problemas de impermeabilización en tejados, fachadas y ventanas. Si el origen está en un defecto estructural o de conservación, la subsanación corresponde al propietario o, en su caso, a la comunidad de vecinos.

Por el contrario, si los daños se deben a un uso negligente del inmueble, como no atender una fuga o no ventilar adecuadamente —lo que puede provocar la aparición de humedades por condensación—, el inquilino podría tener que responder por ellos.

En invierno, mantener el piso en buen estado, comunicar cualquier incidencia a tiempo y revisar las coberturas del seguro de hogar permite afrontar los meses fríos con mayor tranquilidad.