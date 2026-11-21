Pese al creciente auge de la inteligencia artificial en todos los sectores, incluido el sector de moda, en los últimos meses se ha disparado un reclamo de la vuelta a lo artesanal. Esta puesta en valor nace en realidad de dar mérito al trabajo y la creatividad humanos en lugar de dejar esa parte a la tecnología, una reivindicación donde la inteligencia artificial tenga su uso adaptado a ayudar a los seres humanos, pero no a prescindir de ellos ni a opacar el arte, la originalidad y la creación.

En lo creativo, el uso de IA se ha dado ya en producción de videoclips, anuncios y en los ya muy comunes carteles de marcas o establecimientos. En la moda también había dado ya sus primeros pasos, pero un inesperado cambio de dirección por grandes firmas de moda ha hecho a los usuarios y al resto de marcas replantearse este desenfrenado uso de la IA.

Lo artesanal se vuelve un lujo

El primer paso lo daba Prada con la incorporación de bocetos y dibujos en 2D que ha recordado a muchos usuarios las clásicas animaciones de Disney. Y es que el animador John Pomeroy, que contrató la firma, era ni más ni menos que animador en Disney, habiendo participado en las películas clásicas de En busca del valle encantado, Fantasía 2000 y Pocahontas. En sus anuncios y spots publicitarios, actores famosos como Sadie Sink, Maya Hawke o Kelvin Harrison Jr. son transportados a un bosque fantástico en el que criaturas hechas en esta animación interactúan con ellos.

En las marquesinas de autobuses aparecen dichas caras conocidas con estos bocetos creando una impronta que recuerda a la creatividad y diseño de hace años, como Sadie Sink, que se asoma a una ratonera y ve cómo unos ratones se llevan uno de los zapatos, algo que puede recordar al clásico cuento de Cenicienta, o Maya Hawke que aparece en carteles junto al dibujo de un zorro en la nieve. El contrapunto de esta estrategia de la marca llega después de una polémica a principios de año con imágenes generadas por inteligencia artificial, que cada vez genera más rechazo en las campañas de publicidad.

Prada did a good thing for once! THEY USED 2D ANIMATION! We need more of this on all advertising https://t.co/YMFs5ta5Uv — 𝐌𝐚𝐝 𝐋𝐚𝐝 🔜 ScotiaCon 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿CFZ 🇬🇧 (@mad_lad_VR) October 29, 2026

La apuesta ambiciosa y elegante ha sido el paso inicial para que otras marcas de lujo como Loewe o Christian Dior también incluyan lo artesanal en sus campañas de Navidad.

Loewe ha hecho su campaña artesanal desde el stop-motion, centrándose en Disney y Tim Burton en una colección que vincula el proceso manual de dibujos, piezas de marionetas y materiales de la película Pesadilla antes de Navidad, con las técnicas de taller para sacar adelante la nueva colección, como bordados, acabados en cerámica o esmaltados. Destacan piezas como bolsos con motivos de Jack Skellington o Sally, además de perfumes en vasos de cerámica esmaltados. Una forma de dar valor a la creación manual en lugar de centrarse en las macroproducciones a las que estamos acostumbrados de otras marcas de moda.

La metedura de pata de Christian Dior

No ha tenido tanta suerte en la aplicación de la idea artesanal la firma de Christian Dior. La marca de lujo promocionaba su nueva campaña navideña a partir de un corto de animación 2D sobre la Navidad: Christian Dior's Night in Color, dirigido por Sylvain Chomet, cineasta francés y creador de animaciones 2D, que hizo los dibujos para esta campaña junto con todo un equipo de diseñadores, algo que empleó la propia firma de moda para destacar el valor de lo artesanal y hecho a mano que destacan de su propia marca.

Pero no tardó en llegar la crítica en internet, usuarios que afirmaban errores en los fotogramas como manos con dedos adicionales o rasgos de personajes que se transformaban al haber movimiento, errores propios de la inteligencia artificial. La polémica se abrió por el intento de la firma de ocultar haber usado el CGI en esta producción. Chomet y su productor negaron haber generado las ilustraciones a través de IA e insistieron en que el proceso llevó al menos 7 meses y participaron más de 20 artistas. No obstante, sí confesaron haber empleado un sistema para interpolar algunos fotogramas de forma automatizada, y vincularon los posibles fallos de diseño a este sistema.

Dior unveiled a beautiful hand-drawn animated short film titled "Christian Dior's Night in Color"👑🎨

Directed by Sylvain Chomet, it beautifully highlights the legacy of Monsieur Dior and his inspiring connection with fashion history.

A wonderful artistic tribute! ✨🎬#Dior pic.twitter.com/OaXQHTzDGO — Faridantrᵀʰᵒᵏᵏᵘᵏᵘⁿᵗᵘᵖᵒᵛᵃᵃˡᵉ (@faridantr) November 7, 2026

El debate se abrió en redes sociales sobre el renacimiento y revalorización de lo artesanal y sobre la negativa a aceptar el uso de estos programas de IA como proceso creativo en vez de como recurso para facilitar tareas menores, en una sociedad que cada vez implementa más las nuevas tecnologías, pero a su vez muestra miedo, rechazo y negatividad a estas, buscando una vuelta a la creatividad humana y original.