Las bodas de 2027 estarán marcadas por el regreso de la estética romántica de época, los detalles plateados y las celebraciones cada vez más personalizadas. Las parejas buscan alejarse de los formatos tradicionales para dar mayor protagonismo a la experiencia de los invitados, con propuestas gastronómicas interactivas, fiestas nocturnas y elementos que reflejen su propia personalidad.

Así lo recoge el Informe de Tendencias de Boda 2027 elaborado por Bodas.net, que analiza los datos de búsqueda para identificar las preferencias que están ganando terreno entre las parejas españolas. Entre los cambios más llamativos destaca el crecimiento de un 1.300% de las búsquedas relacionadas con la técnica fotográfica dirty flash, así como el aumento del interés por los accesorios plateados y la estética del lujo silencioso.

El informe fue presentado el pasado 12 de noviembre en el Hotel Casa Fuster de Barcelona, en un acto conducido por Sandra Barneda y Pascalle Paerel, que reunió a profesionales del sector nupcial y futuras parejas.

Las diez tendencias que marcarán las bodas en 2027

1. El regreso de la estética Bridgerton

La inspiración romántica de época y el estilo Regencycore volverán a ganar protagonismo. Las búsquedas de complementos como el casquete de crochet han aumentado un 1.018%, mientras que las mantillas largas de novia han registrado un crecimiento del 200%. También crece el interés por los detalles de encaje y corsetería, los guantes y las gargantillas.

2. El lujo silencioso da paso al Quiet Maximalism

La elegancia discreta convivirá con elementos llamativos. Las búsquedas relacionadas con el lujo silencioso han aumentado un 100%, mientras que las vinculadas al concepto quiet luxury han crecido un 69%. La tendencia combina una estética limpia y atemporal con detalles visuales que aportan personalidad a la celebración.

3. El plata sustituye al dorado

El plateado gana terreno frente al tradicional dorado en la decoración y los complementos nupciales. Las búsquedas de bodas en color plata y de pendientes plateados se han duplicado, con un incremento del 100%. Esta tonalidad se extiende también a otros elementos como el calzado, la mantelería, los accesorios y la papelería.

4. Colores neutros con toques más atrevidos

La paleta cromática de 2027 combinará tonos neutros con colores más intensos. Entre los que están ganando popularidad destacan el azul luminoso, cuyas búsquedas han aumentado un 27%, y el amarillo mantequilla, con un crecimiento del 23%. También aparecen el marfil, el verde oliva, el fucsia y el marrón chocolate.

5. Fotografía analógica y estética Y2K

La fotografía de boda se aleja de las imágenes excesivamente perfectas para recuperar el grano, la espontaneidad y los efectos de las cámaras analógicas. Una de las técnicas que más crece es el dirty flash, cuyas búsquedas han aumentado un 1.300%. También gana interés la estética Y2K y la papelería de inspiración vintage.

6. Vestidos de novia convertibles

Los diseños versátiles permitirán cambiar de imagen a lo largo de la celebración. Las faldas desmontables, las sobrefaldas y las mangas extraíbles protagonizarán vestidos de dos o tres versiones, una opción que registra incrementos de hasta el 50% en las búsquedas.

7. Tres estilos de ramo de novia

Los ramos también adquirirán mayor protagonismo. Para 2027 destacan tres propuestas: los diseños con amapolas, los ramos colgantes o en cascada y los pequeños mini bouquets. El objetivo es que este complemento tenga un papel destacado tanto en el conjunto de la novia como en las fotografías.

8. Barras de comida y bebida interactivas

La gastronomía dejará de limitarse al menú tradicional para convertirse en una parte más de la experiencia. Las estaciones personalizadas, los matcha bars y los postres individuales ganan popularidad. En concreto, las búsquedas de barras de matcha han aumentado un 27%. También destacan los postres servidos en copas, como el tiramisú.

9. Bodas con experiencias más personalizadas

Las ceremonias tradicionales darán paso a celebraciones más dinámicas e inmersivas. Las parejas buscan formatos que cuenten su propia historia, con ceremonias circulares, detalles interactivos y propuestas que permitan implicar a los invitados durante el evento.

10. La fiesta se convierte en protagonista

La celebración nocturna tendrá cada vez más peso. La iluminación propia de los clubes, los DJ y las pistas de baile llenas forman parte de una tendencia que convierte la fiesta posterior al banquete en uno de los momentos centrales de la boda.

La Generación Z cambia la forma de celebrar las bodas

El informe también analiza la influencia de las nuevas generaciones en el sector nupcial. Según los datos del Informe del Sector Nupcial 2026 de Bodas.net, la Generación Z representó el 23% de las parejas que se casaron en España en 2025, frente al 77% correspondiente a los millennials.

Aunque estas parejas no renuncian necesariamente a las costumbres, sí buscan adaptarlas a sus preferencias. El 64% mantiene los rituales que tienen un significado especial, mientras que el 36% prefiere romper con lo establecido.

Entre sus prioridades destacan que la boda cuente su historia de amor, algo que señala el 69% de los encuestados. Sin embargo, el entretenimiento de los invitados ocupa un lugar todavía más destacado: el 80% considera importante que disfruten de la celebración y el 73% da prioridad a la comida y la bebida.