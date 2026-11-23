Un año más, Sevilla ha sido el lugar de encuentro para asistir al SICAB (Salón Internacional del Caballo), que cumplía su 36.ª edición. Como era de esperar, el éxito ha sido rotundo a pesar de los inconvenientes que acarrea la falta de funcionamiento del AVE. Una semana en la que la capital hispalense recibe a visitantes de diferentes países del mundo.

Los premiados de este año han sido Matt Harnacke (creador de contenido de proyección internacional), el humorista Luis Lara, más conocido como Comandante Lara; Jaime Lafita, presidente de la asociación DalecandELA; Juan Ortega, matador de toros, y el jinete olímpico Luis Astolfi, quien, como es sabido, padece ELA, una enfermedad que él mismo confesó el pasado mes de marzo demostrando una gran entereza.

Pérez Gimeno, Luis Astolfi, Alexandra, su nuera Cristina y su hijo Luis

Una persona muy querida tanto en su vida personal como en la profesional. En el momento de recoger el premio, todos los asistentes le dedicamos una fortísima ovación que el sevillano agradeció con gran emoción: "Me encuentro dentro de lo que cabe bien; intento hacer deporte cada día, me cuido y estoy muy arropado por mi familia. Hoy ha venido mi hijo Luis y Cristina, su mujer, que hace unos meses han tenido una niña y estamos todos muy felices". Llama la atención cómo está afrontando la enfermedad; así me lo comentaron su hijo y su nuera. Atendió con una gran sonrisa a todo el que se acercó a felicitarle en el cóctel-cena que se celebró en la Real Venta de Antequera.

José Ortega Cano acudió un año más con Marina, la persona que, como él mismo dice, es la que manda y ordena en su casa, y con su hija Gloria Camila, que llegó en compañía de su novio, el compositor y cantante gaditano Álvaro García. El maestro es un enamorado de los caballos y es fiel a su cita con el SICAB. "Vengo todos los años y disfruto mucho; además me gusta montar y tuve ganadería con Rocío. Como sabes, me gusta estar en forma, hago deporte, me levanto muy temprano y salgo a andar. Estoy apoderando a un torero muy joven de 17 años que se llama Tristán; hay veces que los elijo y otras que me llaman a mí. La verdad es que no paro: dentro de poco terminaré mis memorias, que las estoy escribiendo con Andrés Amorós. Ahora también estoy pintando; en este momento tengo doce cuadros ya terminados, así que en un futuro habrá que hacer una exposición", contó.

Carlos Pérez Gimeno y Ortega Cano

Al preguntarle por su hijo José María, dijo que estaba muy bien: "Tiene 13 años y es un fenómeno con el balón. Le apasiona el fútbol y me gustaría que fuera una figura, pero sigue tocando la trompeta, a la que también tiene una gran afición".

Un fin de semana, como cada año, insuperable. El viernes tuvo lugar una cena con flamenco en el hotel Doña María a la que asistieron María José Suárez con su madre, Fiona Ferrer, el televisivo Torito y un sinfín de invitados más. Como siempre, Jaime Molina estuvo al frente de este acontecimiento, al igual que su presidente, Carlos Bohórquez Domecq, y su vicepresidente, Eduardo Jiménez.