Un año más, el Hotel Palace de Madrid fue el punto de encuentro para celebrar la tradicional subasta de capones, cuya presentación corrió a cargo de Susanna Griso, Leo Harlem y Zapata Tenor. Como era de esperar, el evento resultó todo un éxito: la recaudación ascendió a 140.000 euros, destinados íntegramente a la Asociación Nuevo Futuro, entidad que durante tantos años presidió la infanta doña Pilar hasta su fallecimiento y cuyo relevo ha tomado en la actualidad su hija, Simoneta Gómez-Acebo.

A mi llegada al evento me comentaron que, en esta edición, tanto la infanta Elena —una de las habituales de la cita— como su prima Simoneta no pudieron asistir finalmente por problemas de agenda.

En esta ocasión se subastaron ocho capones y dos pavos, por los que se lograron 93.000 euros. Las pujas estuvieron dirigidas un año más por Beatriz Ordovás, de la sala Christie's, quien siempre ha colaborado de manera altruista con esta iniciativa benéfica. Asimismo, los asistentes contribuyeron mediante la compra de sus entradas, cuya venta ascendió a 16.180 euros.

Uno de los ejemplares por el que más se pujó fue Al Capone, que alcanzó los 30.000 euros. También lograron muy buenos resultados otros capones como Josemi XII (8.000 euros), Bos VI (7.000 euros) y Tiétar (6.000 euros), entre otros. Cabe destacar además que la Fundación Cascajares ha realizado recientemente una donación al Vaticano con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que el papa León XIV ha destinado a las personas más necesitadas de Roma.

Por último, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, presidente de la fundación, y su primo Josemi Rodríguez-Sieiro, patrono de la misma, atendieron con su habitual cercanía a todos los asistentes.

Carlos Pérez Gimeno junto a Josemi, patrono de la fundación, y Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, presidente

El regreso de las aves y un cierre solidario de récord

Esta vigésima séptima edición —que alcanzó exactamente los 140.930 euros de recaudación, superando los dos millones acumulados a lo largo de toda su historia— estuvo marcada por el esperado regreso de los ejemplares vivos al salón del Hotel Palace, después de que el año pasado las restricciones sanitarias por la gripe aviar obligaran a sustituirlos por caricaturas de reconocidos dibujantes españoles.

Además, la gala dejó varias anécdotas y gestos especiales, como el bautizo en directo por parte de Susanna Griso de un capón llamado El Padrino (adjudicado por 7.500 euros), el récord igualado por Al Capone como la puja más alta de la historia de la subasta, o el homenaje tras el nombre de Tiétar, creado para dar visibilidad al proyecto Ave Fénix con el que Cascajares destinará parte de la venta de sus cochinillos a reforestar este valle abulense tras los incendios del verano.

La velada contó también con otros momentos clave que impulsaron la recaudación total, como el tradicional sorteo de productos de la firma palentina y una puja final en grupo que aportó otros 11.850 euros al marcador. Todo ello fue posible gracias al respaldo de Fundación La Caixa como patrocinador principal y a la colaboración desinteresada de empresas como Aljomar, Oro de Castilla, Dulces El Toro, Quesos El Pastor, Familia Isidro, Jamones Blázquez, Finura, Alfaro y Fundación Mutualidad, sumando fuerzas para garantizar un entorno familiar y protector a los niños y jóvenes que atiende Nuevo Futuro.