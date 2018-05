Lucinda Gibson & Ken Walker [CC BY 3.0 au], via Wikimedia Commons

Madrid Salud ha anunciado este viernes la detección de una especie de cucaracha invasora, originaria de Australia, en las cañerías del "sótano de un edificio privado" de la almendra central madrileña, "antes de que entrara en el alcantarillado municipal", en una zona "muy localizada y que está monitorizada".

Según ha declarado a EFE el Jefe del Departamento de Control de Vectores de Madrid Salud, José María Cámara, el hallazgo fue notificado la semana pasada por la empresa de control de plagas contratada para el mantenimiento del inmueble, que en una revisión detectó la presencia de esta especie, 'Periplaneta australasiae', inexistente hasta ahora en Madrid, y que se caracteriza por su gran tamaño -puede medir hasta cinco centímetros- y su color rojizo.

"Ahora mismo esta cucaracha invasora no está en el sistema de alcantarillado público, está dentro del saneamiento privado. Hemos revisado un área de 200 metros a la redonda del edificio y hasta la fecha no se han encontrado" ejemplares en la red pública, ha recalcado.

Cámara ha enviado un "mensaje de tranquilidad para que no cunda el pánico: no queremos tenerlas en la ciudad pero no representan un riesgo adicional respecto a otras cucarachas", ya que no son vectores de ninguna enfermedad concreta.

Madrid Salud, tras recibir la información, "ha abierto un operativo de búsqueda y control, mediante el monitoreo del sistema de alcantarillado municipal", y la principal hipótesis es que los insectos están "en un foco muy limitado, en uno o más edificios de una zona muy localizada de la almendra central", según Cámara.

Tras recalcar que esta especie ha aparecido "en el saneamiento interno del edificio, que son instalaciones privadas hasta que conectan con el alcantarillado municipal", el responsable ha añadido que "el monitoreo en un radio de unos 200 metros de este punto continuará durante meses, y si apareciera un foco adicional, se rediseñará el operativo", ha añadido.

"Hemos iniciado estas tareas, se han metido equipos de trabajo dentro de los colectores para buscar visualmente y también mediante sistemas de monitoreo, como trampillas que se dejan y se comprueba" si han atrapado a algún ejemplar.

La hipótesis más probable es que esta especie, de origen tropical y que ya es conocida en Canarias, haya llegado en cajas de mercancías, de ahí que pida "prudencia a la hora de mover mercancías, en el comercio de productos, y si se observa algo en las cajas, sobre todo de cartón, que se avise", ya que les gusta "el calor del cartón".