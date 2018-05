Los violines creados por los maestros Andrea Amati y Antonio Stradivari están considerados los mejores del mundo, pero nadie se ha puesto de acuerdo en explicar por qué. Ahora, unos científicos de Taiwan aseguran haber encontrado la respuesta, según informa The Guardian. Empleando software que normalmente se usa para el análisis de voz, aseguran que estos instrumentos imitan algunos aspectos de la voz humana, algo que podría explicar la devoción que provocan entre los músicos profesionales.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Science, grabó a un violonista profesional tocando quince instrumentos de estos luthiers obtenidos del Museo Chimei de Taiwan y compararon el sonido con el de 16 cantantes –hombres y mujeres– a los que grabaron entonando los sonidos de las vocales inglesas. Y encontraron que se correspondían ciertas características del sonido, en concreto los formantes, tonos armónicos producidos por resonancias en el tracto vocal. En concreto, los violines de Amati concordaban con las voces de bajos y barítonos mientras que los de Stradivarius lo hacían con tenores y sopranos.

Este estudio supone la última de una serie de explicaciones que se han dado a lo largo de los años para explicar el misterio de que el cénit en la fabricación de violines fueran tres luthieres cremoneses de los siglos XVI y XVIII (Amati, Stradivari y Guarneri). Otros científicos han puesto el acento en el barniz o la densidad de la madera. Pero los hay que incluso niegan que sean tan excepcionales. La investigadora acústica francesa Claudia Fritz ha publicado en los últimos años dos estudios de doble ciego que demostrarían que ni los músicos profesionales ni la audiencia es capaz de distinguir estos instrumentos de violines modernos de calidad cuando ni los músicos que tocaban los instrumentos ni quienes los escuchaban podían verlos.

Haga la prueba. A continuación tiene dos grabaciones de los estudios de Fritz: uno de los dos violines es un Stradivarius. ¿Adivinan cuál es?