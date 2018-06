La extinta vaca chata argentina que fascinó a Darwin fue una raza única

El estudio de la conocida como vaca ñata (chata), realizado por un equipo australiano y suizo, muestra que la variedad ahora extinta era una raza única y, a diferencia de algunos bulldogs, no sufría problemas respiratorios o de alimentación debido a su peculiar anatomía. La investigación, publicada en la revista Scientific Reports, podría ayudar a los científicos a comprender mejor cómo proteger las especies amenazadas.

"Muy pocas personas saben que hace cientos de años existió una vaca con una cara similar a la de un bulldog, llamada vaca ñata", dice Laura Wilson, coautora del estudio, de la Universidad de Nueva Gales del Sur. "En nuestro estudio, nos propusimos obtener más información sobre algunas de las características anatómicas y genéticas del animal. Nuestro principal hallazgo es que la ñata era una raza taurina, única entre el ganado", dice el profesor Sánchez-Villagra, científico de la Universidad de Zurich, y co-autor del estudio, en un comunicado.

Charles Darwin vio este extraño animal cuando visitó la pampa argentina y las áreas alrededor de Buenos Aires en la década de 1840. Escribió sobre ello y planteó preguntas sobre su verdadera naturaleza: su anatomía, su relación con otras vacas y su funcionamiento, en vista de la peculiar forma de su cabeza. El anatomista suizo Rütimeyer también escribió sobre la ñata en sus extensos estudios sobre el ganado.

La vaca ñata ahora está extinta, pero todavía hay un número limitado de esqueletos en algunas colecciones en todo el mundo. Con nuevas herramientas no disponibles para los investigadores del siglo XIX, el equipo australiano-suizo tuvo la oportunidad única de estudiar la anatomía de la ñata.

"Hasta este documento, nunca se ha intentado utilizar métodos nuevos y útiles para comprender la anatomía y la evolución de esta vaca peculiar. Utilizamos la genética, la imagen no invasiva y los análisis biomecánicos inspirados en la ingeniería, herramientas que no estaban disponibles en la época de Darwin", dice el profesor Sánchez-Villagra.

Los investigadores confirmaron la sugerencia de Charles Darwin de que este tipo de ganado extinto es una raza verdadera, con características craneales únicas. "Una verdadera raza es una especie que se conserva en el tiempo en sus características y se puede distinguir de otras razas, incluso si se cruzan con otras razas", dice Wilson. "Ahora también sabemos que la niata era una raza taurina, única entre el ganado debido a su hocico corto y su mordida inferior, una anatomía que dio lugar a diferencias en el funcionamiento de algunos de los mecanismos de alimentación".

Específicamente, los análisis anatómicos mostraron que aunque la cara de la vaca ñata se acortó y había una mordida inferior, las regiones nasales no se vieron realmente afectadas por estos cambios, y la ñata, en contraste con los casos extremos con algunos bulldogs, no sufre problemas con la respiración.

Los investigadores también utilizaron técnicas avanzadas de modelado computacional para ver si la cara corta afectaba a cómo la ñata podía masticar alimentos en comparación con otros bovinos, demostrando que durante la alimentación experimentaba una menor cantidad de estrés en los huesos de su cráneo.

La domesticación ha resultado en cambios en la apariencia de muchos mamíferos, y una gran cantidad de variación es evidente entre diferentes razas, con cruces comunes, por ejemplo, entre el perro salvaje nativo de Australia, el dingo y los perros domésticos.

"La domesticación básicamente refleja lo que vemos que sucede en la selección natural, una observación que ha fascinado y desafiado a los científicos desde Darwin", dice Wilson. "Si bien no sabemos realmente por qué se extinguió la ñata –no existen estudios detallados de sus poblaciones a lo largo del tiempo– podemos hacer buenas conjeturas. Ahora sabemos que a pesar de la singularidad de la ñata, esta vaca fue capaz de comer y vivir como cualquier otra vaca. Su extinción no fue el resultado de no ser aptas, sino que se produjo en paralelo con la intensificación de la ganadería y la búsqueda de la raza óptima. Esto significó que se explotaron menos razas y muchas se extinguieron".