Los tambores de Folkton: el metro prehistórico que permitió construir Stonehenge

Los tambores de Folkton tienen alrededor de 5.000 años y fueron encontrados en antiguos sitios arqueológicos en Gran Bretaña, pero hasta hace poco la función de estos artefactos era completamente desconocida. El profesor Mike Parker Pearson, del Instituto de Arqueología del University College de Londres (UCL), autor de una nueva investigación al respecto, explica:

Durante casi 150 años, los tambores de Folkton han sido vistos como artefactos hermosos pero insondables. Un nuevo entendimiento de que su tamaño y elementos de diseño pueden, de hecho, tener aplicaciones para la construcción de monumentos tiene implicaciones interesantes para nuestro conocimiento de la sociedad neolítica.

El estudio, publicado por expertos de la UCL y la Universidad de Manchester en el British Journal for History of Mathematics, ha demostrado que al enrollar una cuerda un número fijo de veces alrededor de cada tambor, se puede obtener una unidad estándar de longitud. Esta unidad de longitud parece haber sido utilizada en la construcción de grandes círculos de piedra y madera, incluidos los muros de Stonehenge y Durrington en Wiltshire.

Los tambores de medición son objetos raros y enigmáticos que fueron tallados en bloques de tiza sólida por personas que vivían en comunidades agrícolas tempranas en Gran Bretaña durante el período neolítico hasta hace 5.000 años.

Tres de los tambores de tiza se descubrieron en 1889 cerca del pueblo de Folkton en Yorkshire, mientras que un cuarto se descubrió más de un siglo después, cerca de Lavant en West Sussex. Los tambores parecen haber sido creados en una serie de tamaños cuidadosamente graduados, de modo que la circunferencia de cada tambor se puede usar para medir una proporción fija de una longitud estándar de 3,22 metros. Un cordón de esta longitud envuelve exactamente diez veces alrededor de la circunferencia del tambor más pequeño y exactamente nueve, ocho o siete veces alrededor de cada secuencia de tambores más grandes.

Estudios anteriores han demostrado que se utilizaron múltiplos de la medida estándar de 3,22 metros para establecer los diámetros de grandes terraplenes circulares y sus círculos de piedra y madera en los muros de Stonehenge y Durrington. Junto con la nueva evidencia de Yorkshire y Sussex, esto indica que un estándar de medición prehistórico era de uso generalizado en la antigua Gran Bretaña.

El diseño regular de monumentos rituales grandes y complejos, como Stonehenge, implica que el sitio de construcción se examinó cuidadosamente y las dimensiones requeridas de las piedras grandes se podrían transferir a las canteras de piedra, ubicadas a una distancia de hasta 260 kilómetros. Los cilindros habrían brindado un método de medición preciso y altamente portátil para garantizar que las piedras de cantera tuvieran el tamaño correcto y para garantizar que los monumentos de diseño similar pudieran construirse en lugares muy separados.

El profesor Andrew Chamberlain, de la Universidad de Manchester y coautor del trabajo, asegura que "la tiza no es el material más adecuado para la fabricación de equipos de medición y se piensa que los tambores pueden ser réplicas de los estándares originales 'de trabajo' tallados en madera". Sin embargo, la madera no se conserva en la mayoría de los sitios arqueológicos neolíticos y no se han encontrado dispositivos de medición de madera en la Gran Bretaña prehistórica. "La existencia de estos dispositivos de medición implica, por lo tanto, un conocimiento avanzado en geometría prehistórica y en las propiedades matemáticas de los círculos".