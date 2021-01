El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el próximo viernes pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se haga obligatorio el uso de las mascarillas FFP2, entre otras reclamaciones. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, no ha llegado a tanto pero sí ha exigido al Ejecutivo que baje el IVA de las mascarillas para que se favorezca su uso de forma generalizada entre la población.

Estas mascarillas son las que más protección ofrecen porque protegen también al que la usa. Sin embargo, el Gobierno no les aplicó la rebaja del IVA, que finalmente quedó limitada a las mascarillas quirúrgicas, que pasó del 21 al 4% en noviembre.

Según señaló entonces el propio Ministerio de Consumo, las mascarillas FFP2 "son Equipos de Protección Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica".

No obstante, de un tiempo a esta parte, miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez han comenzado a utilizar las FFP2 en muchas de sus apariciones públicas. Mientras, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sólo considera su uso razonable en entornos sanitarios: "Lo de que toda la población tenga que llevarlas es muy debatible". Así contestó cuando se le señaló que países como Alemania y Austria han prohibido las de tela en medios de transporte y pedido el uso de mascarillas quirúrgicas o FFP2.

Debatido fue sin duda este hecho cuando la Comunidad de Madrid decidió regalarlas al comienzo de la desescalada: en algunos medios se las utilizó para atacar al Gobierno regional calificándolas erróneamente de "egoístas". En realidad, las mascarillas "egoístas" son las que llevan válvula, porque sólo protegen al usuario y dejan pasar al exterior las partículas que exhala.

La posición de Sanidad

La posición de Sanidad sobre las mascarillas, de momento, es recomendar las higiénicas "preferentemente" para la población en general, en la estela de lo que dice la OMS. En esta categoría entran las reutilizables, que suelen ser de tela y con especificaciones sobre los lavados, y las de un solo uso, que se pueden encontrar en algunos supermercados. No son de uso médico, a diferencia de las quirúrgicas, "diseñadas para filtrar el aire exhalado" y que son las habituales en ámbitos sanitarios. Son las que venden en farmacias y en otros establecimientos, pero es fundamental fijarse en el etiquetado. Sanidad sólo las recomienda, de momento, para personas enfermas con el fin de que no contagien a otros.

Mientras, las mascarillas EPI, entre las que se encuentra la FFP2, son recomendadas por Sanidad para profesionales y cuidadores "para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario" y para "grupos vulnerables por indicación médica". Estas mascarillas filtran también el aire inhalado, lo que significa que además de proteger a otros, protegen al propio usuario de las partículas de su entorno. Por eso empiezan a ser vistas como una posible medida para frenar la diseminación del virus.

Es posible que estas recomendaciones acaben cambiando como han ido variando en estos meses los consejos desde el departamento de Simón, que llegó a desaconsejar el uso de mascarillas y, meses después, el propio Simón admitió que no las recomendaron antes porque no había suficientes para toda la población. No ha sido su única afirmación polémica sobre mascarillas: antes de que se hicieran obligatorias, Simón defendía que sólo se usaran si no se podía mantener la distancia de dos metros. Luego pasó a considerarlas "fundamentales" para no dar pasos atrás.