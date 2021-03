Científicos españoles confirman que los neandertales podían hablar

Los neandertales tenían la misma capacidad auditiva que nosotros y es posible que tuvieran un hablar similar. La primera evidencia paleontológica clara sobre el habla fuera de nuestra especie cambia el punto de vista sobre la historia evolutiva humana y cierra décadas de debate científico.

Un equipo internacional encabezado por Mercedes Conde-Valverde, de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá (UAH), ha publicado hoy en Nature Ecology and Evolution un estudio que reconstruye, por primera vez, la audición de esa especie.

Los neandertales tenían "las mismas capacidades auditivas relacionadas con el lenguaje que nuestra especie, lo que supone la primera prueba paleontológica sólida" de que poseían un sistema de comunicación tan complejo y eficiente como el habla humana moderna, señala Conde-Valverde a Efe.

Para llegar a esta conclusión, estudiaron cinco ejemplares de neandertales de yacimientos de Croacia (datados hace 120.000 años), Francia e Israel (alrededor de 60.000 años) y otros nueve individuos más antiguos (unos 450.000 años) procedentes de la Sima de los Huesos, en Atapuerca (Burgos).

El equipo realizó una TAC de alta resolución a los restos para crear un modelo tridimensional de las cavidades del oído externo y medio, y aplicó un modelo biofísico procedente del campo de la ingeniería de las telecomunicaciones para calcular los parámetros auditivos.

El resultado fue -dice la investigadora- que los neandertales escuchaban "exactamente en el mismo rango de frecuencias que nosotros". Existe un rango de frecuencias (ancho de banda) para el que los humanos modernos tenemos "una sensibilidad muy, muy elevada, y que coincide con el rango en el que emitimos los sonidos del habla". A diferencia de los homínidos más antiguos de Atapuerca, los neadertales tenían una gran sensibilidad para oír la misma gama de sonidos (hasta cinco kilohercios) que nosotros. La amplitud del ancho de banda es un parámetro -señala- que "está directamente relacionado con la existencia de una comunicación oral compleja".

Cada especie se comunica con un rango de frecuencias. El de los chimpancés, por ejemplo, es muy pequeño porque usan muy pocos sonidos, sin embargo, el de los humanos está muy ampliado porque permite utilizar muchos más sonidos, como las consonantes.

Tener las mismas capacidades auditivas que los humanos modernos no presupone que tuvieran la misa capacidad mental, porque no podemos saber cómo era su cerebro. Sin embargo, los neandertales fueron una especie humana con un comportamiento muy complejo: Cuidaban de los enfermos, enterraban a los muertos, se adornaban, produjeron arte rupestre. Todas ellas son actividades que "necesitan de una comunicación oral muy compleja", agrega la experta, quien matiza que no lo llaman lenguaje, porque este implica "muchas más cosas que no se pueden estudiar en los fósiles, como, por ejemplo, la sintaxis".

El estudio sugiere que los neandertales podían percibir, al igual que nosotros, los sonidos de las consonantes T, K y S, que se llaman de alta frecuencia. Los chimpancés, sin embargo, las oyen muy mal, dice, como les ocurre a las personas con sordera moderada, que no escucha con nitidez las palabras que contienen esos sonidos.

Gracias a este descubrimiento, se supera una discusión científica en el campo de la Paleontología no exenta de polémica, que desde hace más de cinco décadas ha enfrentado a grupos de investigadores en el campo de la Prehistoria.

Uno de los grandes problemas en el estudio de la historia evolutiva de los seres humanos era establecer si hubo alguna otra especie humana, diferente a la nuestra, que dispusiera de habla.

Juan Luis Arsuaga, director del Museo de la Evolución Humana, codirector de las excavaciones de Atapuerca y firmante del estudio, recuerda, en un comunicado, que "la posibilidad de que los neandertales hablasen ha sido una de las polémicas más intensas y trascendentes".

Durante décadas, los datos de la Paleoantropología (el estudio de los fósiles humanos) parecían descartar que estos pudieran hablar, pero, en las últimas dos décadas, nuevos datos desde el campo de la Arqueología han puesto en duda esta idea.

La clave para cambiar la orientación de esa teoría estuvo en el descubrimiento de la variante genética FOXP2 en los neandertales, que es característica del Homo sapiens y está relacionada con las capacidades lingüísticas.

Este hecho abrió la puerta a que muchos especialistas sostuvieran que los neandertales pudieron hablar, pero faltaba la prueba paleontológica, que "felizmente hemos podido lograr", dice Conde-Valverde.

En el estudio participaron también el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH), la Univesitat Rovira i Virgili, y la Universidad de Binghamton (Estados Unidos).