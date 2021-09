Enseñan a las vacas a ir al baño para frenar el 'calentamiento global'

Un grupo de investigadores ha publicado un artículo en el que aseguran que han conseguido enseñar a vacas a ir al baño en un intento de frenar las emisiones y el calentamiento global que ecologistas atribuyen en parte a la ganadería intensiva y los gases de efecto invernadero.

El estudio se produjo hace meses en instalaciones del Instituto de Investigación de Animales de Granja en Alemania y según sus autores, que acaban de publicar sus conclusiones en la revista Current Biology, consiguieron enseñar a 11 vacas a orinar en un recinto designado para ello con el fin de que sus residuos pudieran ser posteriormente tratados.

Los animales eran recompensados con comida tras orinar en el lugar correcto mientras que las que no lo hacían eran rociadas con agua durante unos segundos. De las vacas involucradas en el experimento, la mayoría aprendió tras once días; sobre el resto, los investigadores se muestran seguros de que lo conseguirían con un entrenamiento extra y comparan el aprendizaje con el de los niños pequeños: "Las vacas son, como otros animales domésticos, inteligentes y capaces de aprender, ¿por qué no pueden aprender también cómo usar un baño?"

En el estudio, los investigadores afirman que recoger el 80% la orina de los animales podría reducir en un 56% las emisiones de amoniaco a la atmósfera y que también se mejorarían las condiciones de higiene y bienestar de los animales y el estado del suelo y del agua.