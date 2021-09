Los volcanes más peligrosos actualmente en activo

Lo que está ocurriendo en La Palma es habitual en otros países con volcanes en erupción casi permanente. Al ser erupciones constantes y menos fuertes, muchas veces no nos enteramos, pero están ahí. Por ejemplo, un conocido volcán islandés, el Fagradalsfjall, lleva seis meses en constante actividad. El Kīlauea, en Hawái, o el Etna, en la isla italiana de Sicilia, se encuentran también entre los más activos del mundo.

Quizá para sorpresa de todos, de los volcanes activos actualmente hay cinco que se encuentran en países europeos, otros cinco en la zona de Asia, uno en Costa Rica y otro en África. Por ello desde Libertad Digital les queremos contar cuales son los volcanes más peligrosos activos actualmente y dónde están.

Etna, Sicilia (Italia)

Empezamos con un volcán que está en Italia y además ha vuelto a entrar en erupción. De hecho, en marzo de 2021 se registraron dos ríos de lava que originaron una columna de humo, rocas y cenizas de seis metros de altura. Esto motivó incluso que el aeropuerto de Catania tuviera que cerrar. El Etna es el cráter más alto de Europa, en su última erupción aumentó 33 metros de altura y ahora mismo mide 3.357 metros.

Vesubio, Nápoles (Italia)

Seguimos en el país italiano y quizá vamos a hablar del volcán más conocido, el Vesubio, que arrasó la ciudad de Pompeya y sigue activo a pesar de que no expulsa lava desde 1944. A pesar de este detalle, no deja de asustar a la población por sus desprendimientos de tierra desde el cráter que levantan nubes de polvo y ceniza. De hecho, hasta 600.000 personas viven a las faldas de Vesubio y hoy en día es un punto de gran atractivo turístico y una visita que no debes perderte si viajas a Nápoles.

Stromboli, Mar Tirreno (Italia)

Última parada en Italia, el volcán Stromboli que hace tan solo dos años volvió a erupcionar. Está situado en la isla homónima de apenas 400 habitantes y tiene una edad aproximada de 6.000 años. En 2019, su última erupción hasta la fecha, un excursionista perdió la vida cuando escalaba el volcán en el momento que entró en erupción, de hecho, hubo quien se lanzó al mar después de la explosión.

Fagradalsfjall, Reikiavik (Islandia)

El volcán Fagradalsfjall en erupción.

Continuamos en Europa pero ahora en el norte. Este volcán de nombre impronunciable entró en erupción en marzo de 2021 tras dos semanas de actividad sísmica con terremotos que rozaron los 6 puntos de magnitud, los temblores se tradujeron en lava, aunque no hubo que lamentar ninguna incidencia. El volcán islandés se encuentra situado a solo 30 kilómetros de la capital Reikiavik, por lo que el magma obligó a cerrar las carreteras limítrofes y las autoridades del país pidieron a la población que no se acercase a la zona, aunque hubo muchos curiosos que se animaron a verlo lo más cerca posible.

Eyjafjallajökull, Fimmvorduhals (Islandia)

Islandia no deja de sorprendernos con nombres imposibles de pronunciar y esta vez otro volcán, este entró en erupción en 2010 y alteró los planes de 10 millones de pasajeros en Europa ya que la nube de ceniza obligó a cerrar prácticamente todo el espacio aéreo europeo durante una semana en marzo de 2010. El Eyjafjallajökull está situado en un glaciar por lo que las bajas temperaturas paralizaron rápidamente la violencia y rapidez de la lava, obligando aun así a evacuar a 800 personas.

Sakurajima, Kyūshū (Japón)

El volcán Sakurajima en erupción.

Y de Europa nos vamos hasta Asia y el volcán ‘siempre activo’ de Japón. Unas investigaciones de las universidades de Bristol y Exeter apuntan a que en 20 años, aproximadamente en 2040, el volcán pueda volver a erupcionar de manera similar a la de 1914. Si se confirma esto provocaría graves daños y comprometería la seguridad de miles de personas. El cráter ha dado más de un susto en los últimos años, con erupciones en 2013, 2016 y 2019. El más reciente, el de 2019, vino acompañado del lanzamiento de cenizas que se elevaron hasta los 5,5 kilómetros de altura.

Kilauea, Hawái

Ahora pasamos a la isla de Hawái y hablamos de uno de los volcanes más vivos de la Tierra, además dada su ubicación le convierte en uno de los cráteres más peligrosos del mundo. A principios de mayo de 2018 se registraron numerosos pequeños terremotos que daban cuenta de la actividad del volcán y como consecuencia de su erupción, que finalizó a principios de septiembre, miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Pero esa no fue la última vez, la más reciente se registró el 25 de diciembre de 2020 y entonces se evaporó el agua que se había formado en el fondo de la caldera desde 2019 y dejó en su lugar un llamativo lago de lava.

Mayón, Albay (Filipinas)

Enero de 2018 fue la última vez que el volcán Mayón entró en erupción y por ello más de 60.000 personas tuvieron que ser evacuadas, se formó una columna de humo de entre 3 y 5 kilómetros acompañada de la expulsión de material piroclástico. Tan solo cuatro años antes, en 2014 había entrado ya en erupción, pero la población temía una actividad similar a la de 1841, año en que el volcán acabó con la vida de 1.200 personas.

Merapi, Java (Indonesia)

Volcán Merapi en la isla de Java.

La isla de Java es una de las más conocidas por su belleza y su actividad volcánica, de hecho, a finales de enero de 2021 el volcán Merapi entró en erupción. Las columnas de humo, que alcanzaron los 3 kilómetros de altura, expulsaron una mezcla de lava, cenizas y humo. Esta actividad se hizo notar también en forma de temblores y avalanchas de rocas ardientes. Anteriormente, hace once años, el Merapi provocó una auténtica catástrofe, cuando causó la muerte de 347 personas y obligando a la evacuación de otras 400.000.

Krakatoa, Monte Anak Krakatau (Indonesia)

Este de Indonesia es uno de los volcanes más mortíferos del mundo. La última actividad registrada del volcán fue en abril de 2020 y solo dos años antes el Krakatoa se cobraba la vida de 439 personas. Pero no acaba aquí, en 1883 la erupción de este volcán dio como resultado un balance de 36.000 víctimas mortales debido a que se provocó un tsunami a consecuencia de la erupción.

Arenal, Alajuela (Costa Rica)

Este país caribeño tiene una gran cantidad de volcanes, sin embargo, el Arenal es uno de los más activos. A pesar de eso su última actividad importante fue en 1968 y, desde ese momento, emite de forma periódica gases y vapores de agua. La belleza del lugar hace que sea todo un reclamo para el turismo de la zona.

Nyiragongo, Goma (República Democrática del Congo)

En 2021 esta ciudad al este del Congo ha sufrido un susto importante ya que el pasado mayo el volcán Nyiragongo entró en erupción y decenas de miles de personas tuvieron que refugiarse en las aldeas cercanas. Hasta este año, la última erupción importante se produjo en 2002, llevándose por delante la vida de 3.000 personas. En esta ocasión, la lava destruyó una docena de aldeas, pero se detuvo de forma fortuita a la entrada de la ciudad, cerca del aeropuerto. Eso sí, la última actividad trajo consigo sendos seísmos.