Madrid confirma el segundo caso sospechoso de ómicron y Cataluña estudia otros dos

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha comunicado la detección de un segundo caso sospechoso de la variante ómicron en la región. Se trata de una pasajera procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam, que ha dado positivo en Covid-19 tanto en test de antígenos como en PCR y presenta síntomas leves. El resultado de la secuenciación se conocerá en las próximas horas.

Lo que sí se sabe es que la mujer llegó al aeropuerto de Barajas en un vuelo distinto al del primer caso confirmado de un infectado con esta nueva variante de coronavirus en Madrid, detectado este lunes. El Servicio de Microbiología del Hospital público General Gregorio Marañón ha sido el encargado de secuenciar y confirmar este caso. Es un varón de 51 años que regresó de Sudáfrica el pasado 28 de noviembre, haciendo escala también en la capital holandesa.

Ambos pacientes se encuentran en aislamiento, pero fuera de un centro hospitalario. Ya que su estado de salud es bueno y la enfermedad cursa de manera leve. Eso sí, tendrán que guardar cuarentena y se está haciendo seguimiento de sus contactos.

Horas antes de la confirmación del primer caso, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, había reiterado la necesidad de establecer controles de acceso a través de Barajas, con exigencia de prueba negativa en origen, ante la aparición de ómicron.

Desde entonces, poco han tardado en detectarse los primeros casos sospechosos en el aeropuerto. Pero es posible que la nueva variante hubiera entrado con anterioridad en el país. Fuentes hospitalarias confirman a LD que creen que hay infectados con esta versión del coronavirus entre los ingresados. De hecho, ya se están estudiando algunos casos.

El Gobierno regional venía pidiendo más control desde mayo. Ya entonces la presidenta Isabel Díaz Ayuso alertaba de que Barajas es el "principal lugar de entrada" en España para todas las variantes del Sars-Cov-2 y pedía medidas extra en los accesos al país por el aeropuerto madrileño.

No obstante, este martes, Ayuso ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. La mandataria madrileña ha destacado que -hasta el momento- los infectados con esta nueva variante "no presentan síntomas graves" y sigue considerando que no son necesarias más restricciones. Lo importante es detectar los casos. Por ese motivo, ha anunciado que el Gobierno regional lanzará mañana una nueva campaña de vacunación masiva y realización de test diagnósticos.

Cataluña estudia dos casos

El consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha comunicado que se están estudiando los casos de dos personas que han dado positivo en Covid-19 con un test de antígenos rápido en el Aeropuerto de Barcelona y que procedían de Sudáfrica, motivo por el que se sospecha que podrían corresponder a la variante ómicron del coronavirus.

Las muestras ya se encuentran en el Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para su secuenciación y a lo largo de este martes se conocerán los resultados. No obstante, Argimon ha pedido "paciencia" y evitar alarmismos. Según ha explicado, todavía falta evidencia científica relacionada con esta nueva variante del virus, como si puede ser mas transmisible que otras cepas, si escapa a la protección de las vacunas o si hay más probabilidad de reinfección.

La variante B.1.1.529 fue identificada por primera vez en Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y Argimon ha asegurado que se esperaba que llegara a Cataluña en unos días.

Ya en 45 países

En los últimos días, un gran número de países europeos han confirmado la presencia de ómicron entre los infectados de covid. Entre ellos, Bélgica, Países Bajos, Alemania, República Checa, Dinamarca, Italia, Portugal o Francia. En casi todos los casos, se ha podido corroborar que había viajado a países del sur de África o existía algún tipo de vínculo.

Según ha informado este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), la nueva variante del coronavirus ya habría llegado a, al menos, 45 países de todo el mundo.

No obstante, la doctora que la descubrió, Angelique Coetzee, asegura que en Sudáfrica no se ha hospitalizado a nadie. En una entrevista concedida a la BBC, ha explicado que, hasta ahora, los pacientes contagiados han presentado síntomas muy leves. Los expertos llaman a la calma y piden tiempo para estudiar el alcance de esta nueva versión del coronavirus.

Variante de interés

El Comité Técnico Coordinador de la Red Nacional de Laboratorios de Secuenciación de SARSCoV-2 (RELECOV), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha decido considerar a ómicron como variante de interés (VOC), coincidiendo con la valoración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Aunque actualmente la variante delta, detectada por primera vez en India, representa casi el 100% de las detectadas mediante la secuenciación integrada en la vigilancia en España, debido a la situación epidemiológica internacional y a la combinación de mutaciones que presenta, se considera que la nueva versión del coronavirus identificada en Sudáfrica podría tener un impacto en nuestro país.

Las mutaciones peligrosas

Recientemente se ha notificado la aparición de esta nueva variante perteneciente al linaje B.1.1.529 que la OMS ha denominado como ómicron, para evitar llamarla "Nu" o "Xi", como le correspondería siguiendo el orden del alfabeto griego establecido por la propia institución.

Lo que alerta de esta variante es que presenta más de treinta mutaciones en la proteína S (espícula), algo que preocupa a los expertos debido a que la mayoría de las vacunas están basadas en esa proteína. Prestan especial atención a las 15 que están en la zona de unión al receptor, la que interactúa con las células para infectarlas, ya que podrían afectar a la capacidad de transmisión del virus e incluso a la protección de los fármacos contra la covid.

De momento, no hay ninguna evidencia científica que indique un posible escape vacunal. Aunque algunos de los infectados con la nueva variantes tenían la pauta completa, presentan síntomas leves. No obstante, las farmacéuticas ya están trabajando ante la posibilidad de que sea necesario adaptar la formula.