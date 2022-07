Los avistamientos de OVNIs más famosos

El fenómeno de los OVNIS lleva siendo, desde hace muchos años, uno de los temas de estudio de muchos científicos que todavía no han podido demostrar al cien por cien que estos objetos no identificados sean reales. Además, son objeto de múltiples especulaciones en la sociedad, tanto científica como general. Este fenómeno se ha dado a lo largo y ancho del planeta, sin una localización fija y en distintos momentos de la historia.

Lo cierto es que en los últimos años se han dado pocos casos de avistamiento, nada que ver con la fiebre extraterrestre que invadió el mundo durante la década de los 60, 70 y 80. Actualmente sigue habiendo casos de OVNIs, sin embargo, estos son quizá menos sorprendentes o se hacen menos virales.

Fascinación con los ovnis

La fascinación del público por los platillos voladores, las luces brillantes y otros objetos inexplicables en el cielo se ha mantenido durante generaciones, especialmente en Estados Unidos.

De hecho, las últimas audiencias públicas en el Congreso que tuvieron lugar sobre el tema en EE.UU. ocurrieron en 1966, cuando el congresista republicano y futuro presidente Gerald Ford convocó un par de sesiones para discutir un avistamiento ocurrido en Michigan que fue observado por más de 40 personas, incluida una docena de policías.

En ese momento, los oficiales de la Fuerza Aérea atribuyeron el incidente al "gas del pantano", lo que llevó a Ford a burlarse de su descripción como "frívola".

En 1969, una investigación de la Fuerza Aérea sobre ovnis llamada Proyecto Libro Azul se cerró después de determinar que ningún objeto volador había sido confirmado o considerado una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.

Hace tan solo unos años, ya en 2017, medios estadounidenses informaron sobre los esfuerzos secretos del Pentágono para investigar el testimonio de los pilotos y otros miembros del ejército estadounidense que informaban haber visto objetos extraños en el cielo. A lo largo de los años en Estados Unidos se han seguido produciendo avistamientos, ahora se hacen virales en las redes sociales.

Los informes incluían imágenes de objetos no identificados y descripciones de cómo parecían volar de formas inesperadas, incluso flotando en el lugar durante fuertes vientos y cambiando rápidamente de elevación.

En 2020, el entonces presidente Donald Trump pidió que las agencias de inteligencia de EE.UU. entregaran un informe no clasificado sobre ovnis en 180 días. Lo último que se conoce es que en junio de 2021, el Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. publicó un informe que decía que no tenía explicación para decenas de objetos voladores no identificados relacionados con 144 incidentes que databan de 2004.

En Libertad Digital aprovechamos el Día Mundial de los OVNIs para repasar algunos de los avistamientos más famosos de OVNIS de la historia.

Caso Roswell

Este incidente ocurrió en el desierto de Nuevo México en julio de 1947, cuando un un supuesto objeto volador no identificado se estrelló en un rancho cerca de Roswell. La leyenda popular apunta a que se trataba de una nave espacial tripulada. Desde finales de los 70, el incidente de Roswell ha sido objeto de mucha controversia y fuente de todo tipo de teorías conspirativas.

Los agentes encargados del caso determinaron que se trató de un globo que impactó en el rancho. Las teorías de la conspiración de Estados Unidos todavía siguen pensando que se ocultó la verdad del caso.

Kenneth Arnold

El vendedor y piloto de avionetas Kenneth Arnold aseguró en 1947 haber visto de nueve objetos brillantes con forma de plato, volando a velocidades supersónicas cerca de Mount Rainier, en Washington. Esta descripción sirvió a la prensa para acuñar el término "platillo volante" para referirse a estos extraños objetos.

Uno de los casos OVNIS más impactantes de la historia. Kenneth Arnold era un vendedor y piloto de aviones que se pasaba más tiempo en el aire que en tierra. Fue la primera vez que se acuñó el término «platillos volantes».

Levelland

En 1957 varios conductores de Texas informaron de que los motores de sus vehículos se habían parado después de que se encontraran con un objeto brillante en forma de huevo, y que solo volvieron a ponerse en marcha después de que el supuesto ovni pasara volando sobre ellos. Una investigación concluyó que se debió a una tormenta eléctrica y una centella.

El caso de Murcia

Se trata del primer caso datado en España. Durante los días 6, 7 y 13 de agosto de 1962, varios oficiales de vuelo de la base ubicada en San Javier, aseguraron a sus superiores que habían sido testigos de unas luces que realizaban movimientos rápidos, de forma lateral y vertical. La declaración de los testigos fue considerada «muy fiable» por los investigadores, apuntando que se trató de un fenómeno no explicable.

Caso Westall

En 1966 más de doscientos estudiantes y profesores de dos escuelas de Melbourne vieron un platillo volador que descendió en un campo de hierba y luego ascendió sobre un barrio de las afueras. Por desgracia no existen imágenes de este fenómeno, pero los testigos todavía se reúnen para hablar de ello.

Al igual que en el caso Roswell, las autoridades argumentaron que se trataba de otro objeto diferente, pero los testigos, muchos vivos todavía, admitieron que era algo que jamás habían visto.

Los presidentes de EEUU

También resulta muy curioso que varios presidentes de Estados Unidos hayan asegurado que han entrado en contacto con avistamientos de OVNIS.

Jimmy Carter fue objeto de burla por asegurar que vio un objeto no identificado en 1973. Un año después, su sucesor, Ronald Reagan, también aseguró que vio un «platillo volante» sobre volando la localidad de Petersfield, California.

Sao Paulo

Varios aviones militares brasileños fueron movilizados en 1986 cuando los radares detectaron una veintena de objetos sin identificar sobre la ciudad de Sao Paulo. Sin embargo, desaparecieron cuando los aviones encargados de interceptarlos llegaron a la zona. Los expertos atribuyeron este avistamiento a escombros procedentes de la estación espacial soviética Salyut-7.

Bélgica

Durante más de cinco meses, entre 1989 y 1990, alrededor de 13.500 personas afirmaron haber visto grandes y silenciosos triángulos negros que sobrevolaban distintas regiones del país a baja altura. Los escépticos lo atribuyen a helicópteros o delirios masivos causados por el consumo de patatas fritas con mayonesa.

Phoenix

Varios testigos vieron en 1997 una nave con forma de V y cinco luces esféricas sobrevolar los cielos de Arizona. Para ellos no había ninguna duda de que venía «de otro mundo».

Bracknell

En junio de 2020 dos discos brillantes fueron fotografiados flotando desde un pub a las afueras de la localidad de Bracknell, en Berkshire (Reino Unido). ya ocurrió algo similar en la localidad en 2013, por lo que no es algo que sorprendiera del todo a los vecinos.