Las zonas de Europa y de España con mayor riesgo de sufrir un terremoto como el de Siria y Turquía

Las escalofriantes cifras de muertos y heridos que nos deja el terremoto registrado en Siria y Turquía ha conmovido al mundo entero. Sin embargo, lo cierto es que este último país lleva años en el foco de los expertos. Ya en 2013, el mapa de Riesgo Sísmico Europeo elaborado por SHARE (Seismic Hazard Harmotization in Europe) situaba a Turquía como el país con más riesgo de sufrir terremotos en los próximos 50 años.

El mencionado proyecto, en el que colaboraron hasta 18 instituciones europeas, se basó en los seísmos registrados en los últimos 1.000 años, en el conocimiento de las fallas activas, en el estilo y la velocidad de deformación de la corteza terrestre, y en las grabaciones de fuertes sacudidas del suelo provocadas por terremotos anteriores.

El resultado fue un detallado mapa en el que se identificaban las zonas de mayor riesgo (en rojo), así como aquellas que presentaban un riesgo moderado (amarillas y naranjas) o bajo (azul y verde). De acuerdo con los valores estimados de aceleración sísmica, los lugares más peligrosos serían así Turquía, los Balcanes, la costa norte de Sicilia, el interior de Italia, parte de la costa griega e Islandia.

Zonas europeas con mayor riesgo de terremotos

Entre los países con riesgo moderado, SHARE incluía los Pirineos, el suroeste de Portugal, los Alpes, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Bucarest y Liubliana. España, por su parte, presentaba grandes diferencias entre territorios. Sin embargo, más allá de las localidades próximas a los Pirineos, la investigación europea coincidía con el Instituto Geográfico Nacional a la hora de señalar Andalucía y la Comunidad Valenciana como las zonas más peligrosas.

Por qué se producen los terremotos

Turquía es un país proclive a terremotos por su ubicación entre placas tectónicas. La mayor parte de su territorio recae sobre la placa de Anatolia, atrapada entre otras que pueden hacer presión desde diversos frentes (placa euroasiática, africana y arábiga). "Al ir comprimiéndose las grandes, Anatolia queda como estrujada y la empujan hacia el oeste", explica Arancha Izquierdo, sismóloga de la Red Sísmica del Instituto Geográfico Nacional.

En el caso del sur de España, la tendencia sísmica viene marcada por la unión de la placa africana y la euroasiática. "Los mayores terremotos se producen en los límites de las placas. Es como cuando chascas dos dedos. Los tienes apretados, vas haciendo fuerza y de repente hace ¡clac! Pues es ese el movimiento que hacen las placas. Pegan un salto y se desplazan de golpe y de ahí los terremotos", explica la sismóloga.

Las zonas más peligrosas de España

Según los datos que maneja el Instituto Geográfico Nacional, "en España, la parte más proclive es el sureste: Granada, Almería, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana, entre Torrevieja y Alicante". No en vano, en la historia reciente, es fácil recordar el enjambre sísmico que sufrió Granada hace dos años -con más de 3.000 temblores entre enero y agosto de 2021- o el terremoto que en 2011 devastó la localidad murciana de Lorca y que dejó 9 muertos, más de 300 heridos y 1.800 viviendas reducidas a escombros.

En todo caso, los expertos insisten en que España no se caracteriza por ser un área de grandes terremotos. No en vano, el de Lorca apenas llegó a una magnitud de 5,1. Para encontrar un seísmo similar al registrado en Turquía, tenemos que retrotraernos a 1954. El día de Navidad, un temblor de 7,8 desató el pánico en la localidad granadina de Dúrcal. Y aun así, no causó víctimas.

Atendiendo a los registros oficiales, los mayores daños se han registrado como consecuencia de los grandes seísmos con epicentro en Portugal y muy particularmente del famoso terremoto de Lisboa de 1755, que produjo un tsunami de casi 15 metros de altura. Aunque el número de muertos difiere según la fuente, los datos recopilados por el Instituto Geográfico Nacional apuntan a más de 15.000 muertos.