Frank Cuesta destapa el negocio animalista: "Viven de subvenciones y les importan una mierda los animales"

Las asociaciones animalistas con más poder en Europa y en España están inmersos en una campaña contra los zoos, a los que acusan de ser "cárceles" y de promover un negocio a costa del bienestar de los animales. Además, proponen trasladar a esos ejemplares a sus propios santuarios, castrar a los que no se puedan reintroducir en su hábitat natural y, en algunos casos, cobrar la entrada a todo aquel que quiera ver a los últimos elefantes, jirafas o leones en España. Libertad Digital se ha puesto en contacto con el presentador y propietario del Santuario Libertad en Tailandia, Frank Cuesta, y su opinión es tajante: "Son gente que vive de subvenciones, no les importan una mierda los animales y lo único que quieren es nacionalizar todo para tenerlo controlado".

¿Cuál es tu opinión sobre los zoos?

Los zoos antiguos, o los zoos modernos con la categoría antigua, son centros de investigación y de procreación. Durante muchos años, gracias a los zoos, hay muchas especies que se han podido mantener. Lo que pasa es que ha habido muchísimas personas que tomando un núcleo zoológico se han montado sus propios zoos en casa y, al final, ha sido un descontrol. Pero el zoo, propiamente entendido, es un lugar donde los animales están separados por especies y donde se mantienen, unas veces para investigación y otras veces de manera lucrativa, para que la gente que no puede viajar a través del mundo pueda conocer otras especies. Yo creo que el zoo, junto con los circos, ha sido el primer paso para que los niños conozcan un montón de animales que realmente solo podemos ver en los libros.

Háblanos del Santuario Libertad. Ofreces visitas y alojamiento, cobrando por la experiencia.

Lo que tenemos aquí es un programa en el cual la gente puede venir uno, dos o tres días. El primer día pasean un rato conmigo por el santuario de animales y el segundo y tercer día vamos a Parques Nacionales. Es decir, la interacción dentro de santuario es mínima y hacemos como máximo dos viajes al mes. Obviamente eso lo hacemos porque hay que conseguir dinero para mantener el sitio, aparte de lo que hago en YouTube y tal. Pero estabas hablando del tema de que quieren cerrar los zoos para abrir santuarios. Quieren cerrar zoos para abrir zoos nacionalizados.

¿Cuál es la diferencia?

Aquí no estamos hablando de que se quieren crear santuarios. Un santuario es un lugar donde los animales tienen una interacción mínima o nula con el humano, viven todos libres, no están separados ni por especies, ni por depredadores. Lo que pasa es que ha cambiado el concepto de santuario que tenemos hoy en día gracias a PETA, por ejemplo, o gracias a Anima Naturalis o AAP Primadomus, que es el mal mayor que tiene Europa ahora mismo para el tema de los animales. Son gente que vive de subvenciones, les importan una mierda los animales y lo único que quieren es nacionalizar todo para tenerlo controlado. Quieren caparnos a todos, también a los animales y como dijo PETA hace tiempo, si los animales se tienen que extinguir porque no hay espacio, pues que se extingan.

Son gente que vive de subvenciones. No les importan una mierda los animales.

Concretamente en declaraciones a Traveler PETA dijo: "¿Qué sentido tiene conservar una especie si su hábitat natural ha sido destruido y no hay ningún lugar al que los animales puedan regresar?"

Todos estos grupos animalistas tan buenos y tan espectaculares que vemos en las noticias, no son más que empresas y multinacionales que utilizan a los animales de una manera diferente, pero cuando te hablan de conceptos como ‘santuario’, no tienen idea lo que son. Lo que realmente quieren hacer es cerrar los zoos y básicamente te dicen que van a quitar a los animales de un sitio para meterlos en otro. ¿Y van a juntar a los tigres con los antílopes? Pues no. Los van a separar por zonas, como en una especie de Safari World propiedad de un país o de la propia asociación. Y si tú ves los coches que tienen los directivos de APP Primadomus, pues ya te imaginas. Porque cualquier persona que tú conozcas que se dedica a los animales no tiene un puto duro y siempre está buscando dinero para ayudar. Pero estos, no. Todo el mundo tiene sus sueldos. Y no te hablo de los trabajadores de los centros, que es gente a la que le gustan los animales y hacen lo que pueden. Yo me refiero a la organización en sí.

Precisamente AAP Primadomus ha recibido 200.000 euros de los fondos europeos.

Yo lo comparo con el movimiento LGTB. Cuando comenzaron, yo los apoyaba. Pero es que ahora el LGTB se ha convertido en LGTB J-K-I-P-R-T… Y con el movimiento animalista ha pasado lo mismo. Empezó muy bien, pero en el momento en el que se ha politizado y se han metido económicamente un montón de subvenciones no es lo mismo. Y lo estamos viendo con la ley de Bienestar Animal, lo estamos viendo con cómo se están sucediendo los eventos con los animales. A toda esta gente los animales les importan una mierda. De hecho, si nos metemos con la ley animal, todos los que sean de izquierdas ya no podrían ir a una manifestación antitaurina ni anticaza. No tendrían derecho. Porque han hecho una ley de bienestar animal y no han tenido los huevos de tocar esas áreas. Es hipocresía. A estos lo que les importa es la pasta y el figureo, pero no los animales. Y como dice PETA, si los animales se extinguen, pues que se extingan. Es lo que hay.

¿Los animales de Santuario Libertad están castrados?

Los animales que son autóctonos no se castran porque están aquí hasta que están preparados para poder ir en libertad por la selva. Pero hay animales que no son autóctonos que están castrados obviamente porque no queremos una superpoblación. No son animales que estén en peligro de extinción y son bastante comunes, sobre todo mascotas exóticas que cuando crecen, la gente ya no las quiere. Así que castramos para evitar la superpoblación de alguna especie porque aquí tampoco tenemos depredadores grandes. Por ejemplo, si no castras a una cierva después de tener un bebé, tienen una cría todos los años. Eso sería una locura. Pero también hay que decir que todos los animales que vienen aquí tienen la oportunidad de tener bebés al menos una vez. Cuando ya los han tenido, se castran.

La gente ya no tiene libertad para decidir si su hijo puede tener un conejito o una iguana.

¿Cómo están las cosas ahora mismo con los animalistas?

Ahora mismo de las cosas están bastante difíciles para la gente que le gustan los animales. Estamos en una etapa de la historia en la cual lo más fácil es prohibir todo o exigir todo. La gente ya no tiene libertad para decidir si su hijo puede tener un conejito o puede tener una iguana o puede tener algo que no sea un perro un gato un hurón. Nos están haciendo ver que ya no podemos estar cerca de la naturaleza, a no ser que sea en los sitios que ellos controlan y en lo que hacen lo que les da la gana. Me acuerdo que de pequeño, como otros niños, tenía ilusión por estar en contacto con la naturaleza. Y poco a poco le están quitando eso a los niños. La gente va a tener miedo de tener cualquier animal en su casa.

Quieren prohibir las iguanas...

Hay un montón de reptiles que ya no se van a poder tener. Y habrá gente que dirá: "Bueno, es un reptil", pero es que las pogonas o los gecko llevan cientos de generaciones con nosotros. No sé. Yo veo que nos están cortando la libertad y nos están diciendo a qué hora tenemos que cagar, que despertarnos, con quién salir, cómo mantener relaciones… Todo está controlado y el tema de los animales se ha politizado y se ha economizado. El negocio del tráfico animal se ha convertido en el negocio de los santuarios y de los centros de rescate. Pero no a todos. A los que están subvencionados por Europa y por España. Hay una pasta enorme. Yo voy a abrir un santuario ahora en la Comunidad Valenciana y lo voy a abrir simplemente porque me dijeron que mientras ellos estuvieran en el poder, yo no lo iba a abrir. Entonces vamos a ver si sí o si no.

Me dijeron que mientras ellos estuvieran en el poder yo no iba a abrir un santuario.

¿Quién lo dijo? ¿Compromís?

En su momento lo diré. Ahora no lo digo. No fue Compromís. No tiene nada que ver. Estamos hablando de nivel nacional. El caso es que yo lo quiero abrir en Valencia porque, esté Compromís o quien sea, en Valencia está uno de los mejores animalismos a nivel España y creo que es el lugar perfecto para montar un santuario, además de dar por culo a quien hay que dar por culo. Pero el tema de cómo está el animalismo, pues muy mal porque se ha politizado y sobre todo porque es un negocio. Yo tengo un santuario de 100 hectáreas, hay YouTube, hago de todo y no tengo un duro. Así que no me imagino cómo esta gente puede abrir sitios tan fabulosos y encima ganar dinero. Obviamente ahí están las subvenciones. Y yo no las quiero, porque yo voy a montar un santuario en Valencia pero el camarero o la peluquera no tienen que pagar con sus impuestos mi santuario. Es mi idea y mi historia. Me lo tendré que subvencionar yo, ¿me entiendes? Pero esta gente lo que quiere es que se lo subvencionen todo. Cierra los zoos y abre santuarios. ¿Y quién va a pagar eso? Pues la peluquera, el camarero y tú.