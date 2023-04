El supercohete con Starship de Elon Musk explota a los 4 minutos del despegue

El cohete Super Heavy, que tenía que poner este jueves en órbita alrededor de la Tierra a la nave Starship de Space X, con la que el multimillonario Elon Musk quiere llevar a personas a la Luna o al planeta Marte, ha estallado este jueves en el aire cuatro minutos después de su lanzamiento. Se ha elevado con rumbo al cielo, pero no ha podido llevar a cabo la fase de separación, por lo que no podrá realizar el primer vuelo integrado alrededor de la Tierra.

"Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la etapa", ha comunicado la empresa tras el suceso a través de la red social Twitter. "Los equipos continuarán revisando los datos y trabajando para nuestra próxima prueba de vuelo", ha continuado.

SpaceX considera que "con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos" y que el lanzamiento de este jueves les "ayudará a mejorar la fiabilidad de Starship, mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria". "¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por una emocionante primera prueba de vuelo de Starship", han concluido.

FTS abort. Well done Booster 7 (and Ship 24)! That was still a big win. Launch site is fine and got a lot of first stage data!

Next up, Booster 9!https://t.co/npUj2AHByW pic.twitter.com/KRxBwsLlKq