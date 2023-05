Los animalistas se oponen a restaurar una torre del siglo XII porque los vencejos no podrán anidar en las grietas

La torre de Bujaco es posiblemente una de las imágenes más icónicas de Cáceres. Su construcción es obra de los almohades y se remonta al siglo XII. La torre ha sufrido remodelaciones a lo largo del tiempo y actualmente alberga un centro de interpretación que cada año visitan más de 700.000 turistas. Sin embargo, el pasado mes de marzo el ayuntamiento tuvo que realizar una actuación de urgencia después de que una gran piedra se cayera de la torre, afortunadamente sin provocar daños personales. De este modo, el consistorio tapó las grietas para asegurar la estructura de la torre hasta que se acometa su restauración.

La cuestión es que cuando se taparon los agujeros de la torre, se cerraron unos doce nidos de vencejos, lo que soliviantó a asociaciones animalistas como SEO/BirdLife o Vencejos en Extremadura. Como consecuencia de este "acto injustificado" contra los nidos, estas asociaciones denunciaron al ayuntamiento ante la Junta de Extremadura y exigieron que se volvieran a abrir huecos de "siete por tres centímetros" en la estructura del edificio histórico para permitir que estas aves migratorias pudieran anidar en primavera.

Las asociaciones argumentan que la torre de Bujaco está dentro de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). También consideran que restaurar el edificio del siglo XII "daña la imagen" de la ciudad, "admirada internacionalmente por su riqueza ornitológica urbana". Es decir, que los turistas acuden a ver los vencejos y no la torre.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha insistido en que es compatible la conservación del patrimonio histórico de la ciudad con las colonias de aves que anidan en el casco antiguo, pero ha recalcado que no está dispuesto a que los vencejos aniden en edificios en ruinas porque, "si se abre una grieta en una torre, hay que taparla".

Salaya ha recordado que "no había margen para nada más" porque "no caía arenilla", sino piedras que podrían haber provocado algún daño en personas, ya que el frontal de la torre que da a la Plaza Mayor "estaba mal asentado, muy deteriorado, por lo que sea, no me voy a meter en si son los vencejos, las palomas o el paso del tiempo, pero estaba muy deteriorado y tuvimos que hacer una obra de emergencia".

En esa reparación, "obviamente" ha dicho el regidor, ha habido que tapar unas grietas de la torre que, efectivamente, eran los espacios donde anidaban los vencejos, por lo que entran en contacto dos intereses. "El primero es la protección de un patrimonio histórico artístico que es Patrimonio de la Humanidad y que tenemos la obligación legal y ética de protegerlo y de mantenerlo, y el segundo es también la protección de las aves", ha afirmado.

Algo que, según el alcalde, "es compatible" ya que cuando se siga rehabilitando la muralla habrá nuevos nidos de vencejos a lo largo de la muralla también, como ya se hizo en su momento en el Baluarte de los Pozos.

"Se buscará que sea compatible, pero tenemos que entender que si el precio de tener una biodiversidad en la ciudad monumental y el precio de tener una buena población de aves es dejar que se nos caigan los palacios para que los pájaros aniden en las ruinas, es un precio que no vamos a pagar. Hay que hacerlo compatible y yo estoy por hacerlo compatible", ha recalcado.