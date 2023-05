Otro éxito de la ley Belarra: perros y gatos silvestres sin vacunas llegan a las calles tras ser expulsados de los cotos

La asociación del campo Asaja acaba de denunciar desde Córdoba un problema que empieza extenderse por toda España. Y es que la Ley de Bienestar Animal de Ione Belarra ya ha provocado una de sus primeras consecuencias: perros y gatos silvestres sin vacunas llegan a las calles tras ser expulsados de los cotos.

La organización agraria Asaja Córdoba ha denunciado ya que la ley animalista del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos "ya está teniendo las primeras consecuencias y es que a todos los cotos que han tenido autorizado hasta ahora el control de perros errantes o gatos asilvestrados, ya no cuentan con permiso para ello". Y es que el control de estos animales estaba autorizado a los dueños de los cotos. Ahora no, es más, puede suponer duras sanciones, deberes y responsabilidades, por lo que se está produciendo una salida masiva de estos animales de los cotos.

"En este sentido, la Delegación territorial de Córdoba de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya está informando de dichas repercusiones y en un escrito apunta que "en el supuesto de que su acotado tenga autorizado en su plan técnico de caza el control de daños de perros errantes y/o gatos asilvestrados mediante armas de fuego, procede informar de que, en el BOE de 29 de marzo de 2023, ha sido publicada la Ley de protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales". Y ello conlleva, como apunta el escrito, que dicha ley "suprime la catalogación de perros errantes y gatos asilvestrados y prohíbe la posibilidad de llevar la eliminación de perros y gatos mediante armas de fuego". Resultado: expulsión fuera del coto.

La organización agraria señala que los perros asilvestrados "suponen un gran problema en nuestros territorios, son animales que causan daños importantes en explotaciones ganaderas, así como sobre la fauna silvestre en general". Además, apuntan, "deambulan y transitan grandes áreas, generando también riesgo de accidentes de tráfico". Porque, "se trata de animales no identificados, no microchipados, sin propietario responsable, y sin control sanitario alguno, al no estar vacunados, por ejemplo, con la vacuna obligatoria de la rabia", añaden desde la organización. Por ello, Asaja considera que "el control de estos animales resulta imprescindible", y lamenta que esta nueva ley del Gobierno central "lo imposibilite".

"Por tanto, la Junta aclara que, a partir del 29 de septiembre, fecha de entrada en vigor de la ley, deberán abstenerse de llevar a cabo el control de daños sobre cualquier perro o gato que transite o habite en su acotado". Y eso supone que no habrá control de unos animales asilvestrados y sin vacunas. Y sin dueños responsables.