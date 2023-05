El Supremo permite cazar lobos en Cantabria para proteger a los ganaderos

El Tribunal Supremo ha confirmado que el Plan de Gestión del Lobo aprobado por el Gobierno de Cantabria en 2019 es legal. Este plan contempla la posibilidad de cazar ejemplares de lobo con el objetivo de controlar a la especie y proteger a los ganaderos de los ataques de este depredador, incluido por el Gobierno en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra la sentencia dictada el 8 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ya avalaba la legalidad del plan, según ha explicado a Libertad Digital la Fundación Artemisan, que se personó en este recurso junto con la Federación Cántabra de Caza para apoyar al Gobierno de Cantabria.

"Esto es un plan que hizo el gobierno de Cantabria para controlar al lobo en su comunidad con unos estudios bien elaborados, basado en censos y muy bien justificado. Esto lo recurrió ASCEL, pero el TSJ de Cantabria dijo que la orden que aprobaba el plan de gestión del lobo era ajustada a derecho, con lo cual, se podían cazar unos 40 ejemplares en las zonas con más daños", ha explicado la Fundación Artemisan.

Pero ASCEL no estaba satisfecha con la sentencia y la recurrió al Supremo, que ha inadmitido el recurso porque los motivos que argumentan no son suficientes y no tiene interés casacional.

Acoso contra la caza y el mundo rural

La Fundación Artemisan y la Federación Cántabra de Caza han expresado su "satisfacción" por que el Tribunal Supremo haya vuelto a dar la razón al Gobierno de Cantabria y a ambas asociaciones, confirmando la legalidad del Plan.

Además, han destacado que, "a pesar de que no tenga efectos en la situación actual de la especie, al incluirse el lobo en el Catálogo de Especies Protegidas y quedar prohibido su control, salvo las excepciones legalmente previstas, esta sentencia pone encima de la mesa, una vez más, el reiterado e injustificado acoso por parte de determinadas asociaciones a las administraciones, con el único fin de acabar con la caza y perjudicar al mundo rural".

4.600 ataques de lobo en 2022

Durante el año 2022, Cantabria registró unos 4.600 ataques de lobos. Considerando las reses muertas o heridas por ataques de lobo en los últimos cinco años, la cifra asciende a 8.200 animales. Es decir, más de la mitad de los ataques se han producido en el último año. Por este motivo, el Gobierno cántabro fue el primero de España en emitir autorizaciones de extracción de lobos para permitir su caza y proteger a los ganaderos.

Sin embargo, la Justicia paralizó esas órdenes de extracción de lobos publicadas el pasado mes de junio tras la denuncia de ASCEL y WWF contra el Gobierno cántabro. Tras la desestimación del Supremo, la comunidad ha anunciado que ya tiene previsto publicar "próximamente" nuevas órdenes que amparen la caza de estos animales.