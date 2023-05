Los ganaderos alertan de los buitres depredadores: "Han matado cuatro terneros en tres días"

Los buitres de la comarca de Guijuelo (Salamanca) han dejado de ser carroñeros para convertirse en depredadores. Los ganaderos de la localidad de Montejo denuncian que en apenas tres días han sufrido cuatro ataques por parte de estas aves, que no dudan en matar a terneros sanos para alimentarse debido a la falta de carroña.

La crisis de las vacas locas obligó a establecer controles sanitarios estrictos con el ganado muerto y se obligó a los ganaderos y pastores a retirar los cadáveres, lo cual dejó sin alimento a los carroñeros. Algunos buitres se han desplazado hasta los vertederos de las ciudades para buscar comida. Es el caso de Palencia, donde en el año 2017 se registró el ataque de un buitre leonado a un ciudadano. En otros casos, las aves están matando directamente al ganado, lo que supone un grave perjuicio para los propietarios de las explotaciones.

La organización agraria ASAJA Salamanca ha pedido a la Junta de Castilla y León que se encargue "de una vez por todas" de alimentar a los buitres que habitan en la provincia de Salamanca. También han pedido compensaciones para los ganaderos afectados por los numerosos ataques de buitres. A través de un comunicado, la organización agraria asegura que está "cansada de que la administración regional haga caso omiso" y ha lanzado un ultimátum a la Junta: "O se establecen medidas de seguridad y compensación o apoyaremos a los ganaderos hasta el final con denuncias informativas y legales".

"Con todo lo que están sufriendo los agricultores y ganaderos, subida de costes, sequía, impedimentos en su modo de trabajo, coacciones burocráticas, pésima gestión sanitaria en el bovino… no se puede tolerar que los profesionales se estén arruinando, también, por culpa de los que están sentados en un sillón y que sólo se acuerdan de ellos para pedir el voto", ha recriminado ASAJA Salamanca.

"Daños habituales por la zona"

El último ataque del que se tiene constancia se produjo este jueves. Ángel Jesús Agudo dejó la explotación que tiene en Bañobárez, donde un ternero acababa de nacer. Apenas quince minutos más tarde vio cómo una bandada de buitres se echaba encima del ganado provocando la muerte del becerro: "La vaca se había ido a beber agua y, en ese momento, le han matado. Cuando hemos regresado, la madre estaba exhausta y se ha hecho daño en una pata por ahuyentar a los buitres".

Ésta no es la primera vez que el ganadero sufre ataques de este tipo; de hecho, ya son cuatro en lo que va de año. "Cuatro bajas en una explotación pequeña como la mía, con 50 madres, la sequía que estamos sufriendo, la burocracia… es un varapalo", lamenta. Asegura que los daños por buitres "son habituales en la zona" y los de la fauna salvaje en general. Sin ir más lejos, cuenta que, a primeros de mayo, el día 8, vio como moría otro ternero a causa de las mangostas (o meloncillos). "No me dio tiempo hacerles foto porque son muy rápidas y gracias que lo vi, que es difícil".

"Cuando no es el lobo, es el buitre"

El ataque anterior sucedió durante la mañana del miércoles y apenas duró dos horas. El ternero nació con la supervisión del ganadero, que comprobó que estaba totalmente sano. Se ausentó para ayudar a otro ganadero y cuando regresó, el ternero ya estaba muerto. Las marcas del cadáver corresponden exclusivamente a los buitres.

"Estamos cansados de tantos ataques, cuando no es el lobo es el buitre…", ha lamentado el ganadero en declaraciones recogidas por ASAJA. "Aunque lo que pagan por los daños que provoca el lobo no cubre ni la mitad de los gastos, ayuda. Pero por buitres, no hacen ni caso". La situación de desamparo por parte de la Junta, ha desanimado por completo la iniciativa de este ganadero que apenas lleva cuatro años en el negocio: "Empecé hace cuatro años y se me quitan las ganas de seguir. Si sigo, mal, y, si no sigo, más deudas".

ASAJA Salamanca le recuerda a la Junta de Castilla y León que "ya hay cuatro comunidades autónomas en España, desde hace varios años, que se hacen cargo de los gastos: La Rioja, Madrid, País Vasco o Castilla-La Mancha"; "por todo esto, no debe hacer oídos sordos ni un minuto más", sentencia la OPA