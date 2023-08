Ganaderos desesperados y angustiados: el lobo vuelve a matar en La Rioja

Las ovejas de la zona de Nieva de Cameros (La Rioja) siguen siendo el objetivo de los lobos ante la desesperación y la angustia de los ganaderos de la zona. Solo esta semana ya han sufrido dos ataques que han provocado la muerte de al menos dos ovejas. Desde el Ayuntamiento de la localidad han solicitado una reunión urgente con la nueva Consejería de Agricultura de la comunidad.

"Tristemente tenemos que informar de que en estos últimos días el lobo ha vuelto a matar dos ovejas (confirmadas) de la Ganadería Campastros de Nieva de Cameros y algún otro animal de pueblos de alrededor", ha anunciado en un comunicado la alcaldesa de la localidad, Inmaculada Sáenz.

"Hoy es el segundo día de esta misma semana en la que aparecen animales muertos y con ellos ya van diez los que la misma ganadería ha perdido desde que comenzó este año. ¡Esta angustia no puede seguir así ni un día más!", ha denunciado Sáenz.

Libertad Digital ya informó hace meses de los numerosos ataques sufridos por los ganaderos de este pueblo de 92 habitantes y de la intención de muchos de ellos de cerrar el negocio, hacer las maletas y volver a las ciudades. De hecho, una de las ganaderas relataba que "el mejor trabajo del mundo se ha convertido en un infierno" por la ansiedad que le genera encontrarse a parte del ganado muerto por las mañanas.

A pesar de las demandas, la situación no ha cambiado y los lobos siguen campando a sus anchas por la comarca del Camero Nuevo. Por ese motivo, la alcaldesa ha anunciado que va a solicitar "urgentemente" una reunión con la nueva consejera de Agricultura para que "escuche la voz de las personas responsables de las ganaderías de la zona y acepte las propuestas que aportan desde su desesperación, como el poder contabilizar como animales muertos a todos los que se produzcan en un radio de kilómetros".

En este sentido, los ganaderos están hartos de denunciar que las indemnizaciones no resuelven la situación porque el importe de las ayudas no cubre el coste de una oveja en producción. Además, solo se abonan cuando los guardas forestales pueden certificar que la muerte del animal se ha producido por el ataque de un lobo, algo que no siempre es posible porque los buitres se comen los cadáveres.

Sáenz espera que tras la reunión se adopten las soluciones necesarias para que los ganaderos "no tengan que pasar esta angustiante situación" a pesar que haber colocado "cercados y otras medidas" para tratar de parar una sangría "insoportable y desesperante" que se suma a sequía y la falta de pastos.