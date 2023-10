García Torres, el impulsor de Bienestar Animal, asegura que los perros de caza tendrán su ley "más pronto que tarde"

El director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Sergio García Torres se ha mostrado satisfecho con la entrada en vigor de la ley de Bienestar Animal y ha insistido en que "más pronto que tarde" habrá una normativa para los perros de caza o de trabajo, excluidos de la ley actual.

García Torres ha asegurado en una entrevista en Europa Press que la ley le ha supuesto un elevado coste personal: "Ha merecido la pena, aunque a nivel personal ha sido muy duro. He recibido amenazas, insultos que incluso han obligado a los equipos de seguridad del Ministerio a seguir mis movimientos para valorar el riesgo", ha manifestado.

"La gran satisfacción es que desde mañana la norma será una realidad y comenzará el sacrificio cero y se acabará con la lacra del abandono en nuestro país", asevera Torres, que insiste en que gracias a la ley animalista "dejarán de sacrificarse unos 100.000 animales al año".

No cita García Torres la fuente de esas cifras, porque lo cierto es que no existen estadísticas oficiales sobre el sacrificio de mascotas abandonadas. Partidos como Pacma o la Fundación Affinity aseguran que aproximadamente un 10% de los perros abandonados se sacrifican. Teniendo en cuenta que en España se abandonan unos 285.000 perros y gatos al año (una de las tasas más altas de Europa), se supone que al año se sacrifican unos 28.500 sacrificios, muy por debajo de los 100.000 que afirma García Torres.

También hay que recordar que Madrid, Cataluña, Murcia y Galicia tienen una ley de "sacrificio 0", lo que, por otra parte, ha supuesto que las protectoras y refugios estén sobresaturadas. En cualquier caso, como muchos de esos perros y gatos no están identificados, sus muertes no se comunican y nadie conoce los datos oficiales.

A pesar de ello, Torres considera que este 29 de septiembre es el "punto de partida" para seguir avanzando en la ampliación del marco regulatorio de los derechos de los animales, ya que en esta "primera fase" no están ni los perros de caza o de trabajo, los espectáculos con cetáceos, entre otros, pero el director general ha hecho hincapié en que "más pronto que tarde será necesario establecer normativas para estos animales excluidos".

Una ley incompleta

La ley de Bienestar Animal entra en vigor, pero muchos de sus postulados no se pueden cumplir porque no existe un desarrollo reglamentario. De este modo, todavía no es obligatorio el curso de tenencia responsable para los dueños de perros, tampoco el seguro de responsabilidad civil o la obligación de inscribir a todos los animales en el registro de mascotas autonómico, porque muchas de ellas no ofrecen todavía la posibilidad de registrar aves, por ejemplo.

A pesar de ello, García Torres ha asegurado a Europa Press que, desde el mismo momento en el que se aprobó la ley el pasado mes de marzo, su departamento empezó a trabajar en el desarrollo de los aspectos normativos y reglamentarios que quedaron pendientes. Entre ellos están la elaboración del listado positivo de especies que se permitirán en nuestro país; un documento sobre principios éticos en la investigación clínica con animales; o también el proyecto de ley que dotará de derechos humanos a los grandes simios, del que García Torres asegura que ya tienen un primer borrador (aunque según la ley, este proyecto debía de haberse presentado hace tres meses).

Así, ha apuntado, "todo está prácticamente hecho, trabajado y elaborado", a expensas de la tramitación correspondiente una vez que esté formado un nuevo Gobierno con plenas funciones que pueda aprobar estas normativas. De hecho, asegura que si no se hubiera producido un adelanto electoral "todo estaría ya aprobado, listo para la entrada en vigor de la norma".

Hámsteres, cobayas, conejos y algunas aves

García Torres ha confirmado que "sí" se podrán seguir comprando hámsteres, cobayas, conejos y algunas aves, como los periquitos o agapornis y los peces de acuariofilia que no sean de especies invasoras. Sin embargo, no ha señalado si estos animales seguirán siendo "legales" una vez se apruebe el listado positivo de mascotas.

También ha celebrado que a partir de ahora esté prohibido dejar al perro atado o suelto en la calle mientras el dueño hace la compra. Así como que los animales no puedan ser utilizados en carruseles, circos o espectáculos. Y ha señalado que, por ejemplo, en el caso de un belén viviente o una cabalgata o desfile, será requerido que un veterinario compruebe que los animales se encuentran en condiciones de bienestar óptimas, no atados y en condiciones climatológicas adecuadas.