Victoria judicial de la Federación de Caza frente a García Torres, el responsable de Bienestar Animal

La sección número 05 de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación del director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, que había acusado a la Real Federación Española de Caza (RFEC) de un delito de amenazas e incitación al odio tras la difusión de un vídeo crítico con la ley de Bienestar Animal.

Todo surge en septiembre de 2022 con la publicación de un vídeo firmado por Marea Naranja, el colectivo que agrupa a diferentes asociaciones de cazadores y que recibe su nombre por el color de los chalecos que exhiben en las manifestaciones. El vídeo desvelaba datos como el sueldo de García Torres, principal impulsor de la ley de Bienestar Animal, o las subvenciones que anualmente se llevan las asociaciones animalistas. También criticaba los "intereses reales" que están detrás de la ley animalista: regar con fondos públicos a este tipo de entidades.

García Torres denunció este vídeo ante los tribunales alegando que uno de los recursos gráficos utilizados simula "un punto de mira" sobre la cabeza del director de Bienestar Animal.

Han mentido y generado bulos sobre la ley de protección animal. Mienten sobre el impacto económico. Los organismos que se crean son de coste cero... mienten hasta sobre mis estudios. Pero quizás que personas armadas te pongan en un punto de mira puede ser constitutivo de delito. pic.twitter.com/UTs2B3lhCh — Sergio Torres (@SergioGaTorres) September 27, 2022

En diciembre de 2022 se decretó el sobreseimiento provisional "al no existir motivos suficientes para atribuir la infracción penal denunciada a persona alguna determinada". En una auto posterior, se añade que el vídeo no recoge "expresiones intimidatorias o que inciten a la realización de actos violentos", incluyendo el "icono de enfoque de la imagen del denunciante".

Recurso desestimado

García Torres impugnó la resolución pero, "tras un detenido examen", la Sala ha apreciado que, aun cuando pudiera determinarse quién es el autor del vídeo, no se incita a la ejecución de acciones violentas, no se trasmite de forma genérica un mensaje de odio y tampoco se aprecian las condiciones atribuibles a un delito de amenazas.

"En este sentido, no se recogen en el video expresiones o términos que contengan contenido amenazador o coactivo, no es claro que el "recurso gráfico" al que se refiere el apelante sea una mirilla o diana de un arma de fuego, pudiendo corresponderse con el objetivo de un dispositivo fotográfico, y las imágenes responden a un contexto de crítica y oposición de determinados sectores sociales a los proyectos de la Dirección General en el que posiblemente los términos de la discrepancia no sean los más correctos, pero ello no implica que revistan trascendencia penal", señala el auto.

Por tanto, el Tribunal finalmente ha desestimado el recurso de apelación de Sergio García Torres, con declaración de oficio de las costas devengadas en esta alzada, "al no advertir temeridad ni mala fe en el recurrente".

"Estamos esperando su dimisión según prometió"

El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, ha valorado muy positivamente que la Justicia haya puesto fin a la campaña de desprestigio del sector cinegético, "que se orquestó desde la Dirección General de Derechos de los Animales, con el único objetivo de generar en la sociedad odio hacia los cazadores de este país, en un hecho insólito e impropio de un servidor público, del que aun estamos esperando su dimisión según prometió", ha señalado la RFEC a través de un comunicado.

Gallardo se ha congratulado de que "se haya puesto de manifiesto que todo lo denunciado por Sergio Torres era una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones de la Ley Animalista que entró en vigor el pasado viernes, que no eran otras que terminar con la caza en España".