Los bosques andaluces se convierten en un polvorín: "No podemos quemar restos forestales"

Una de las frases más repetidas cuando llega el verano y los incendios devastan entornos naturales con catastróficas consecuencias es que "los incendios se apagan en invierno". Y la Junta de Andalucía está dejando que se acumule material inflamable fruto de la limpieza de los bosques únicamente por un problema de traspaso de competencias, con el consiguiente enfado y preocupación por parte de los titulares de los espacios forestales, según ha denunciado la organización agraria ASAJA.

ASAJA-Cádiz ha criticado la "inacción" de la Junta de Andalucía en el desarrollo de la instrucción para la concesión de los permisos para las quemas en terrenos forestales, tras el traspaso de competencias de Medio Ambiente a Presidencia publicado el pasado 11 de abril en BOJA. "No podemos entender, primero, que no se nos informara de este traspaso de competencias por adelantado y segundo, que después de 7 meses no hayan habilitado el procedimiento para autorizar las quemas".

Denuncian que hay solicitudes que acumulan semanas de retraso y no pueden quemar los restos forestales resultantes de la limpieza de los bosques. "Hay un enfado mayúsculo y generalizado en los titulares de los espacios forestales en Los Alcornocales, en la Sierra de Cádiz y en todos los puntos de la provincia con superficie forestal".

"Colapso y caos"

La asociación agraria sostiene que ya el pasado año, el Ministerio de Transición Ecológica, prohibió todas las quemas con una "dichosa Ley" publicada en el mes de abril de 2022. Precisamente la campaña de incendios forestales del año pasado fue especialmente dura en Andalucía, según datos del Plan Infoca, con un total de 153 incendios forestales y más de 15.564 hectáreas quemadas, una destrucción que el Gobierno de Pedro Sánchez atribuye en exclusiva al "cambio climático".

Por ello, añade ASAJA, "no entendemos que este año sea la Administración andaluza la que vuelve a crear un colapso y un caos, por una falta de coordinación entre Consejerías para evitar algo tan importante como el mantenimiento del monte, punto fundamental para evitar incendios indeseados en verano. La gente del campo ni siquiera puede iniciar la solicitud después de 7 meses desde la publicación en el BOJA", indican desde la organización agraria.

"Nos hemos encontrado con la sorpresa de que ya no se puede solicitar el permiso al agente forestal asignado para que éste lo tramite directamente, como ha sido siempre. Los agentes forestales son también, en cierto modo, perjudicados, pues hoy no saben cómo proceder, ni puede firmar nada ni nadie sabe nada de cómo hacerlo y están desbordados a preguntas y peticiones por parte de los titulares. Asimismo, desde la Delegación de Medio Ambiente y la Delegación del Gobierno de Cádiz están intentando solucionar y agilizar una cuestión que les viene desde arriba", subrayan desde ASAJA-Cádiz.

ASAJA-Cádiz subraya que "el titular de las explotaciones le da exactamente igual qué consejería es la competente: lo que quiere es que se le dé respuesta y no se le está dando", dentro de una situación que es "un desastre en agilidad administrativa", y "que se podría haber evitado "si nos hubieran consultado previamente, porque nosotros estamos siempre abiertos a colaborar".