Denuncian a un ayuntamiento socialista por incumplir su propia ley y no alimentar a los gatos callejeros

La asociación animalista FAADA ha denunciado al Ayuntamiento del Vendrell (Tarragona) por "dejar desamparados" a los gatos de una colonia felina ubicada en un terreno privado. El consistorio, dirigido por el PSC, asegura que no dispone de medios económicos para cumplir con la Ley de Bienestar Animal que les obliga a esterilizar, proporcionar asistencia veterinaria y alimentar a los gatos callejeros, ahora denominados comunitarios según la ley animalista.

La organización denuncia que en el terreno de titularidad privada están viviendo unos 70 gatos contabilizados, de los cuales, han desaparecido 15 y han muerto 17 en los últimos dos años. El resto, sobrevive y prolifera gracias a que los vecinos de los edificios colindantes les suministran comida y bebida.

En el año 2021, señala FAADA, el Ayuntamiento decidió que aquellos animales no eran gatos comunitarios, por lo que legalmente pasaron a ser responsabilidad del propietario del huerto. Pero, con la ley de Bienestar Animal en vigor desde el pasado 29 de septiembre, cualquier gato que vive en libertad vinculado a un territorio con un bajo o nulo grado de socialización con los humanos, como en este caso, se considera un gato comunitario y es responsabilidad de los ayuntamientos, incluso aunque esté en una propiedad privada.

"El Ayuntamiento tampoco ha sancionado a las personas que no permiten el acceso ni la gestión ética de esta colonia de gatos, ni a los que los envenenan o les perjudican hasta causarles la muerte", acusa FAADA.

"Actualmente, estos animales no reciben la alimentación necesaria para sobrevivir y el Ayuntamiento del Vendrell nos ha indicado que no hará nada en este sentido hasta finales de enero de 2024 por no disponer de medios económicos. Por lo tanto, es evidente que este Ayuntamiento ha incumplido su responsabilidad de gestionar sus gatos comunitarios", incide la organización animalista.

FAADA anuncia que ha decidido "denunciar por todas las vías posibles" al Ayuntamiento solicitando la gestión inmediata de la colonia, el suministro de pienso y de atención veterinaria, y la esterilización de los gatos "de manera urgente". También han solicitado la reubicación de la colonia "a un lugar adecuado que no ponga en riesgo la vida de los gatos".