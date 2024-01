Un asalto animalista provoca la muerte de 70 mascotas en una tienda

Cuando Matías llegó a su tienda de mascotas aquella mañana, no podía creer lo que veían sus ojos. Durante la noche, alguien había vandalizado la parte exterior del local Animalia Vigo, decorado con un bonito mural que simula un acuario. Unas rayas blancas pintadas con espray cruzaban la fachada de arriba abajo y de lado a lado tratando de representar los barrotes de una cárcel. Se trata de una vieja reivindicación animalista: los animales exóticos no deberían ser mascotas, incluso aunque sean legales y estén bien cuidados. Sin embargo, aquella mañana, Matías todavía no había descubierto el verdadero drama del asalto.

"Un animalista radical y activista, por lo que sabemos, destrozó los murales de animales que teníamos pintado en la fachada tapando frases como "los bichos no son caprichos" y "compra con responsabilidad". Y cuando entramos en la tienda, nos sorprendió un fuerte olor a pintura. Lo peor, son todos los animales que mató por los aerosoles del espray que entraron en la tienda", explica Matías.

La pintura se coló por la zona de ventilación y contaminó varios acuarios, lo que acabó matando a unos 70 peces y varios corales por envenenamiento. El número de animales muertos podría aumentar en los próximos días, dependiendo de su evolución.

"Las tiendas, los criadores y en general la gente a la que nos gustan los animales que no sean perros o gatos tenemos que sufrir los actos de esta gente por el simple hecho de no pensar como ellos", lamenta Matías. "Intentan destruir nuestro trabajo, totalmente vocacional e igual de legal que otro cualquiera. Te levantas cada mañana con esfuerzo e ilusión y te encuentras con todo destrozado, animales muertos… todo por no pensar como ellos."

Matías asegura que en su sector reciben insultos, amenazas y agresiones verbales constantes por parte de una minoría. "Es algo sobre lo que deberíamos reflexionar todos. Esta no es la manera de reivindicar nada. No se puede defender la libertad de expresión y después justificar este tipo de acciones. Tampoco se puede pedir respeto por los animales cuando no somos capaces de respetarnos entre nosotros."

Afortunadamente, Matías cuenta con cámaras de seguridad en su tienda, donde se ve perfectamente cómo el asaltante vandaliza la tienda. "Esa persona está identificada por la Policía y estamos a la espera de que siga el trámite judicial para que esta persona pague por los daños provocados, tanto materiales como personales".

Con la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal, la muerte de cualquier animal vertebrado se castiga con pena de prisión de seis a dieciocho meses o multa de dieciocho a veinticuatro meses, además de la pena de inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.