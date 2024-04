El diario Bild sorprendió hace dos días con un desconcertante titular: el presidente de Botswana, Mokgweetsi Masisi, quiere regalar 20.000 elefantes a Alemania: "No es ninguna broma", señalaba el presidente africano en declaraciones al diario, donde ponía además condiciones al regalo: los animales tendrían que estar libres en Alemania: "El clima alemán ya es suficientemente malo" para ellos como para que estén encerrados, ironizaba.

El chocante titular respondería al enfado que habría desatado en el país la posibilidad de que la ministra de Medio Ambiente, la verde Steffi Lemke, limite o prohíba la entrada en territorio alemán de trofeos de animales salvajes cazados en países africanos en un país que es de los mayores importadores de trofeos de Europa. El mandatario africano reprochaba en la entrevista al Gobierno alemán que es "muy fácil" opinar desde Berlín de lo que ocurre en su país señalando que los elefantes acaban con cosechas, matan y destrozan aldeas y apuntando cómo la caza ayuda a luchar contra la superpoblación además de generar importantes ingresos para el país. "Estamos pagando el precio de conservar esos animales para el mundo", apuntaba señalando que un 40 por ciento de su territorio está preservado para ellos y pidiendo que la ministra Lemke y sus compañeros verdes tengan estos animales en su "patio trasero" y vean los problemas que conllevan.

Ante el revuelo que han desatado estas "provocadoras" declaraciones del presidente de Botswana, fuentes del Ministerio han respondido en Der Spiegel apuntando que las medidas, que están debatiéndose en Europa, buscan no prohibir sino asegurarse de que los trofeos importados son de animales cazados "con garantías de sostenibilidad" para luchar contra "la alarmante pérdida de biodiversidad" en África y otros espacios. Aseguran no obstante que en el caso de los elefantes los cambios en la legislación no producirían cambios puesto que ya se exige una licencia especial que asegure su procedencia legal. La prensa local, no obstante, recuerda cómo la prohibición ya está vigentge en algunos países europeos y cómo la propia Lemke, antes de tocar el poder, había rechazado la importación legal de trofeos de caza de animales amenazados.

Mientras el presidente de Botswana avisaba de que "no aceptarían un no" alemán a su regalo de miles de elefantes, las mismas fuentes apuntan que por el momento no ha habido comunicación oficial sobre el regalo al Gobierno. Botswana tiene más de 130.000 elefantes y la población crece anualmente en 6.000 ejemplares, según su gobierno, que ya dona miles de animales a países vecinos como Angola y Mozambique y avisa de que poner freno a la caza legal podría disparar la caza furtiva.