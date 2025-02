¿Cómo son los hijos del medio? Esto es lo que revela un estudio

Siempre ha existido un debate entre las diferencias entre los hermanos mayores, menores y los del medio. Según la psicóloga Déborah Bellota, los hermanos mayores son los más tradicionales y responsables, los pequeños son más demandantes de atención e independientes, mientras que los nacidos entre ambos tienden a ser inconformistas, cuestionadores y creativos.

Según un reciente estudio de los psicólogos Michael Ashton y Kibeom Lee de las universidades canadienses de Brock y Calgary, los hijos del medio tienen características en su personalidad más positivas en comparación con sus hermanos mayores, menores o los hijos únicos.

La investigación, publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), se ha basado en una muestra de más de 710.000 personas que habían rellenado perfiles en el Inventario de Personalidad de HEXACO, una web sobre personalidad.

En este sentido, la web ha evaluado seis dimensiones clave que constan de la honestidad-humildad, emocionalidad, extraversión, agradabilidad, conciencia y apertura a la experiencia.

Diplomáticos, negociadores y honestos

Según los hallazgos del estudio, los hijos intermedios lideraron las dimensiones de honestidad-humildad y agradabilidad, seguidos de los hermanos menores, mayores y los hijos únicos. Los hijos del medio tienden a evitar la manipulación, a perdonar y a cooperar con sus hermanos.

Asimismo, los medianos desarrollan habilidades que benefician la convivencia entre sus hermanos. Los mayores suelen ser autoritarios y los menores tienden a tener más atención, mientras que los intermedios aprenden a negociar, ser diplomáticos y mediar en los conflictos que puedan surgir entre los hermanos.

El estudio también ha destacado que los hijos medianos que tenían una familia con más de tres hermanos mostraban mayores niveles de empatía y cooperación en contraste con aquellos hermanos del medio que tenían familias más pequeñas.

Estudios con resultados dispares

No obstante, a pesar de los resultados obtenidos en este estudio, la ciencia ya ha investigado sobre estos temas en múltiples ocasiones. Aunque es importante no generalizar, ya que los resultados varían. De hecho, un análisis publicado también en PNAS en 2015 advirtió de que los resultados variaban entre fuertes correlaciones y la ausencia de patrones, sumado a que muchas investigaciones se basan en muestras limitadas.

Por ejemplo, una investigación con 20.000 participantes de tres países (Estados Unidos, Reino Unido y Alemania) no encontró correlaciones significativas. Mientras que el Proyecto Talento –que siguió a 272.000 estadounidenses– tan solo observó una mínima ventaja intelectual en los hermanos mayores con respecto a los menores.

Por otro lado, estudios recientes, como una investigación de 2020 sobre narcisismo, tampoco encontró diferencias entre los hijos únicos y los hijos con hermanos. Por ello, hasta la fecha, no hay ningún estudio que realmente ofrezca una respuesta definitiva en cuanto a las diferencias entre los hermanos de distintas edades.

Síndrome del hijo del medio

El síndrome del hijo del medio es una teoría introducida por el psicoterapeuta Alfred Adler, que destacó cómo los hijos medianos suelen sentirse más solos y descuidados, por lo que desarrollan una personalidad particular. A pesar de que la ciencia lleva años estudiando este tema –que se introdujo en 1964– no se considera un trastorno real ni está registrado en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.

Según Adler, la personalidad de los hijos intermedios está marcada por la necesidad de competir con sus hermanos por la atención parental. Aunque también muestran buenas habilidades sociales, suelen asumir riesgos y son independientes y resolutivos.

Por otra parte, el síndrome defiende que los medianos experimentan más celos y sufrimiento emocional, puesto que tanto el hermano mayor como el pequeño suelen ser los preferidos de los padres. Asimismo, Adler destacó la percepción de abandono y soledad que sufren los hijos del medio, ya que el resto de hermanos suele llevarse toda la atención de los progenitores.