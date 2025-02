Marte, planeta de vacaciones: descubren playas de arena y olas

Un reciente estudio liderado por la Universidad de Penn State (EE.UU.) ha encontrado pruebas de lo que podrían haber sido playas en Marte, con sedimentos moldeados por el agua y formaciones similares a las costas terrestres. Los hallazgos, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), refuerzan la hipótesis de que un antiguo océano cubría el hemisferio norte marciano y que el planeta rojo fue mucho más húmedo de lo que se pensaba.

Un rover con radar desvela los secretos del subsuelo marciano

Los datos provienen del rover chino Zhurong, que aterrizó en 2021 en la llanura Utopia Planitia con la misión de analizar la geología marciana y buscar señales de agua pasada. A diferencia de otros vehículos exploradores, Zhurong está equipado con un radar de penetración, que permite examinar capas de roca enterradas bajo la superficie.

El análisis de estos estratos reveló estructuras sedimentarias en pendiente, similares a las que se forman en las playas terrestres cuando las mareas y el oleaje depositan sedimentos sobre la costa. "Lo que encontramos sugiere que Marte tuvo viento, olas y arena acumulada en costas similares a las de la Tierra", explica Benjamin Cardenas, geólogo de Penn State y coautor del estudio.

¿Un entorno propicio para la vida?

El descubrimiento no solo confirma la existencia de un océano marciano, sino que también abre nuevas preguntas sobre la posibilidad de vida en el pasado del planeta. "Cuando observamos cómo surgió la vida en la Tierra, vemos que se desarrolló en la interacción entre el agua y la tierra. Esto nos muestra que Marte pudo haber tenido condiciones similares", señala Cardenas.

Al comparar los datos obtenidos en Marte con formaciones costeras en la Tierra, los investigadores encontraron patrones de inclinación y sedimentación idénticos, lo que refuerza la idea de un origen oceánico. Además, el grosor de los depósitos y la disposición de las capas sugieren que estas costas evolucionaron con el tiempo, al igual que en nuestro planeta.

Un Marte dinámico y en constante cambio

Estos resultados desafían la idea de Marte como un mundo árido y estático. Según el estudio, el planeta experimentó una fase prolongada de clima cálido y húmedo, que pudo durar millones de años, permitiendo la existencia de grandes masas de agua líquida. "Marte no fue siempre el desierto congelado que conocemos hoy. Hubo ríos, erosión y paisajes moldeados por el agua", concluye Cardenas.

Este hallazgo marca un punto clave en la exploración marciana y sitúa a las antiguas costas del planeta como posibles lugares de interés para futuras misiones en busca de rastros de vida pasada. Con cada descubrimiento, Marte sigue revelando que su historia fue mucho más parecida a la de la Tierra de lo que imaginábamos.