Descubren una luna diminuta en Urano oculta desde hace 40 años

El telescopio espacial James Webb ha detectado un pequeño satélite que la sonda Voyager 2 pasó por alto en 1986. ¿Sabías que Urano acaba de estrenar luna en su lista de satélites conocidos? El Telescopio Espacial James Webb ha descubierto un nuevo miembro en el complejo sistema que rodea al planeta, un hallazgo que los científicos consideran clave para entender la historia caótica de sus anillos y lunas.

El hallazgo se produjo el 2 de febrero de 2025, durante una serie de 10 imágenes de larga exposición tomadas por la cámara NIRCam del Webb. La nueva luna mide apenas 10 kilómetros de diámetro, demasiado pequeña y tenue para que la detectara la sonda Voyager 2 en su sobrevuelo de 1986 o los telescopios posteriores. "Es una luna pequeña, pero el descubrimiento significativo", ha afirmado Maryame El Moutamid, científica principal de la División de Ciencia y Exploración del Sistema Solar del SwRI.

Según la NASA, el objeto detectado por equipo del Instituto de Investigación del Suroeste se distingue por su reflectividad similar a la de otros satélites menores de Urano. Además, han sostenido que "su diminuto tamaño probablemente la hizo invisible para la Voyager 2 y otros telescopios".

Un sistema lunar lleno de sorpresas

Con este hallazgo, ya son 14 las lunas interiores conocidas de Urano, situadas más cerca que sus cinco grandes satélites: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. La nueva luna se ubica a 56.000 km del centro de Urano, entre las órbitas de Ofelia y Bianca, "orbitando el plano ecuatorial del planeta", ha explicado El Moutamid. Asimismo, su órbita es casi circular, lo que sugiere que se formó en esa misma región.

Para Matthew Tiscareno, uno de los miembros del equipo de investigación del Instituto SETI, "ningún otro planeta tiene tantas lunas interiores pequeñas como Urano, y sus complejas interrelaciones con los anillos apuntan a una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas". Además, es más pequeña y tenue que cualquier otra luna interior conocida hasta ahora, "lo que hace probable que aún quede más complejidad por descubrir".

Aún no tiene nombre oficial: será la Unión Astronómica Internacional la que lo asigne siguiendo la tradición de Urano, que bautiza a sus lunas con personajes de Shakespeare y Alexander Pope. El descubrimiento demuestra cómo la astronomía actual sigue ampliando el legado de la Voyager 2. Casi cuatro décadas después de aquel sobrevuelo, el James Webb continúa desvelando los secretos del séptimo planeta del sistema solar.