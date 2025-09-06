La NASA capta al asteroide 'cacahuete' durante su sobrevuelo más cercano a la Tierra en siglos

La NASA ha difundido una serie de imágenes obtenidas por el Radar del Sistema Solar Goldstone de la Red de Espacio Profundo que muestran con detalle la forma del asteroide 1997 QK1. El objeto, con una longitud aproximada de 200 metros, pasó a unos 3 millones de kilómetros de la Tierra el 20 de agosto, en el acercamiento más próximo registrado en más de 350 años.

El asteroide alcanzó su punto de máxima aproximación el 20 de agosto, apenas un día antes de ser observado por el radar de Goldstone. Esa distancia equivale a ocho veces la separación entre la Tierra y la Luna, lo que lo sitúa dentro del grupo de asteroides cercanos a nuestro planeta, aunque sin riesgo inmediato de colisión. Según la NASA, el paso de 2025 constituye el encuentro más próximo de 1997 QK1 con la Tierra en más de tres siglos y medio.

Imágenes con gran resolución

Las observaciones permitieron obtener 28 imágenes con una resolución aproximada de 7,5 metros, lo que ha permitido revelar la morfología del asteroide. El análisis muestra que está compuesto por dos lóbulos unidos, uno de ellos aproximadamente el doble de grande que el otro. Ambas secciones presentan concavidades de varias decenas de metros de profundidad, lo que ofrece nuevas pistas sobre su estructura y posible origen.

Los científicos explican que el asteroide probablemente sea un "binario de contacto", es decir, un cuerpo compuesto por dos fragmentos que se han unido suavemente hasta formar un solo objeto. Se estima que al menos el 15 % de los asteroides cercanos a la Tierra de más de 200 metros comparten esta característica. Estas configuraciones son de gran interés científico porque ayudan a comprender los procesos de formación y evolución de pequeños cuerpos en el Sistema Solar.

Clasificación y seguridad

El asteroide 1997 QK1 se encuentra dentro de la categoría de potencialmente peligroso debido a su tamaño y a la proximidad relativa de sus órbitas con la de la Tierra. Sin embargo, la NASA subraya que no existe riesgo de impacto en el futuro previsible. Las mediciones realizadas en este sobrevuelo han servido para reducir de forma notable las incertidumbres en la predicción de su trayectoria, lo que permitirá calcular con mayor precisión sus futuros acercamientos durante las próximas décadas.

Los datos recogidos también han permitido determinar que 1997 QK1 completa una rotación sobre su eje cada 4,8 horas. Su tamaño, estimado en unos 200 metros de largo, lo sitúa entre los objetos medianos de los catalogados como cercanos a la Tierra. Antes de estas observaciones apenas se conocían detalles sobre su composición y forma, lo que refuerza la importancia del radar de Goldstone para el estudio de estos cuerpos.