Hallan "el signo más claro de vida" en Marte

La NASA ha confirmado que una roca mostrada por el rover Perseverance en julio de 2024 contiene la evidencia más clara hasta la fecha de posible vida en el pasado en Marte. Los resultados, presentados tras un año de análisis, indican que no existe otra explicación convincente para los signos detectados en la superficie del planeta rojo.

La muestra bautizada como "Sapphire Canyon" fue recolectada en un afloramiento rocoso situado en los bordes del valle de Neretva, una región por la que fluyó agua hacia el cráter Jezero en un pasado. Según explicó la NASA, se trata de una roca rica en vetas y con características geológicas que la convierten en una candidata clave para la búsqueda de biofirmas.

El administrador en funciones de la agencia espacial estadounidense, Sean Duffy, declaró en rueda de prensa: "Hace un año encontramos lo que creemos que son signos de vida microbiana en la superficie de Marte. Tras un año de revisión, nuestros científicos nos han dicho que no pueden encontrar otra explicación". "Es increíblemente emocionante", las rocas "podrían ser el signo más claro de vida jamás encontrado en Marte", insistió Duffy.

La muestra número 25

El hallazgo corresponde a la muestra número 25 recolectada por Perseverance desde el inicio de su misión. Concretamente, se extrajo de una roca llamada "Cheyava Falls", con forma de punta de flecha, que alberga formaciones geológicas de especial interés para determinar si Marte pudo haber sido habitable.

La roca donde los científicos ven indicios de vida antigua en Marte | NASA

El rover, que aterrizó en el cráter Jezero en 2021, ha continuado explorando zonas en las que existen indicios de la presencia de agua en el pasado. El entorno del valle de Neretva forma parte de esas áreas prioritarias, al haberse configurado como una red fluvial que desembocaba en el interior del cráter.

Hasta la fecha, Perseverance ha sellado 28 muestras científicamente seleccionadas en tubos diseñados para su preservación. Estas formarán parte de la campaña internacional Retorno de Muestras de Marte, cuyo objetivo es traer a la Tierra fragmentos del planeta para un análisis más exhaustivo con equipos de laboratorio.