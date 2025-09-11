Una mosca invasora obliga a los pinzones de Darwin a evolucionar o morir

Cuando Charles Darwin visitó las Islas Galápagos en 1835, observó que los pinzones de cada isla tenían picos diferentes adaptados a la comida que había disponible: algunos eran más fuertes para romper semillas y otros, más finos para atrapar insectos. Ese hallazgo fue clave en su teoría de la evolución por selección natural y los pinzones de Galápagos se convirtieron en un símbolo universal de cómo las especies cambian y se adaptan para sobrevivir. Casi 200 años más tarde, los famosos pinzones de Darwin están perdiendo la carrera evolutiva contra un invasor que podría poner en riesgo su supervivencia.

Una mosca, llamada Philornis downsi, está matando a los polluelos en sus nidos. Según revela un nuevo estudio internacional publicado en la revista Ecology and Evolution, 12 de las 17 especies de pinzón están sufriendo tasas alarmantes de mortalidad de las crías.

El problema empieza en el interior de los nidos. Las moscas depositan sus huevos allí, y en cuestión de horas nacen larvas que atacan directamente a los polluelos. Primero se introducen en sus fosas nasales y oídos, y después, en fases más avanzadas, salen por la noche para alimentarse de su sangre y tejidos.

El resultado es devastador: mientras que en el continente apenas un 30% de los nidos de aves sufren este parásito, en Galápagos el porcentaje roza el 100%. Algunos nidos llegan a tener más de cien larvas, lo que hace imposible que los pinzones puedan sacar adelante a su prole.

Una mosca que evoluciona rápido

El estudio aporta un hallazgo clave: la competencia entre las propias moscas está acelerando la adaptación del parásito. Cuando la densidad de moscas es elevada, las hembras ponen los huevos incluso antes de que nazcan los polluelos, aumentando así las posibilidades de que las crías mueran.

Esta capacidad que tiene la Philornis downsi para adaptarse rápidamente, complica cualquier intento de erradicación. Además, se trata de un parásito sin enemigos naturales en las islas, así que su expansión queda prácticamente sin freno. Por el otro lado, los pinzones no cuentan con defensas evolucionadas frente a este tipo de ataque, así que están en clara desventaja.

Los científicos también recuerdan que los parásitos necesitan mantener una relación simbiótica con su hospedador que, aunque sufre daños, no pueden ser letales porque uno no puede existir sin el otro. Sin embargo, alertan, en el archipiélago este equilibrio se ha roto y los parásitos están matando a las aves.

¿Se pueden salvar los pinzones?

Las conclusiones del estudio señalan que es necesario aplicar "medidas de control y monitoreo permanentes", así como de sensibilizar a la población y a los visitantes sobre la fragilidad de los ecosistemas insulares. "La erradicación total del parásito parece poco viable, pero reducir su impacto mediante biocontrol, manejo de nidos y otras herramientas puede marcar la diferencia", señalan.

Las Islas Galápagos han sido descritas como un "laboratorio viviente de la evolución", pero también son un ecosistema extremadamente vulnerable. La introducción accidental de especies invasoras, como Philornis downsi, pone en riesgo ese frágil equilibrio.

Los investigadores insisten en que la lucha contra este parásito debe convertirse en una prioridad de conservación, dado que amenaza directamente a especies icónicas que inspiraron uno de los mayores hitos de la ciencia. La supervivencia de los pinzones de Darwin depende de la rapidez con la que se logren respuestas efectivas.

En palabras de los científicos, "lo que está en juego no es solo la biodiversidad de un archipiélago, sino la preservación de un patrimonio natural que pertenece a toda la humanidad".